Rete HUBitat: il WMF Italian Roadshow a Martina Franca per l’inaugurazione del nuovo Hub

Settembre 29, 2022

(Bologna, 29/9/22) – Dalla collaborazione tra Chianche Web srl e WMF – Il più grande Festival sull’Innovazione Digitale del Pianeta, il percorso di attivazione degli Hub di HUBItat, la rete di Hub territoriali su innovazione e sostenibilità, fa tappa a Martina Franca. Professioni del futuro, fashion, digital transformation, turismo e nuova residenzialità sono alcuni dei temi della tappa pugliese del WMF Italian Roadshow. Dopo Oliveto Citra (SA), anche Martina Franca attiva il suo Hub di Innovazione il 1° ottobre 2022.

Bologna, 28 settembre 2022. Riprende il percorso di HUBitat: la rete di Hub territoriali su Innovazione e Sostenibilità, progetto attivato dal WMF nel 2020. Con l’inaugurazione degli Hub di Oliveto Citra (Salerno) il 9 settembre, Martina Franca (Taranto) l’1 ottobre, Cassino (Frosinone) il 7 ottobre e Voghera (Pavia) il 12 novembre, il progetto HUBitat va ad attivare e a includere 4 nuove comunità territoriali nei percorsi di formazione sui temi di innovazione, sostenibilità, cultura imprenditoriale, digitalizzazione e dialogo intergenerazionale.

Il prossimo appuntamento di HUBitat è quello di Martina Franca, il 1° Ottobre dalle 10.00 alle 21.00, presso la sede di Chianche Web srl (Traversa III di via Alessandro Fighera, 167).

Gli obiettivi della tappa pugliese “HUBitat a Martina Franca: Fashion e Turismo nell’era del digitale” sono:

● Raccontare il percorso iniziato dal network delle realtà territoriali sull’innovazione sociale e digitale (realtà di successo territoriali) con una particolare attenzione al potenziale del territorio, rinomato per il suo know-how nel settore del Fashion;

● Portare l’esperienza del WMF e di realtà extraterritoriali nei nostri territori (Search On Media Group e altre aziende);

● Affrontare le tematiche sulle professionalità del futuro, punto fondamentale per creare opportunità per le nuove generazioni con la comunità, le scuole professionali e l’università;

● Approfondire il tema della digital transformation;

● Affrontare il tema del rientro di “cervelli” andati via per studiare, formarsi o lavorare e che hanno voglia di rientrare in questo territorio. Come creare le condizioni necessarie per favorire questo fenomeno;

● Analizzare il settore del turismo, in forte crescita nel nostro territorio, facendo emergere le nuove opportunità con nuove forme di turismo, quello dei Nomadi Digitali.

Il Progetto HUBitat

Nel 2020 il WMF e Search On Media Group hanno creato il progetto HUBitat, con l’obiettivo di rendere il nostro Paese un acceleratore unico di innovazione e volano per i singoli territori, partendo dalla valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio. Il progetto è frutto di un’opera concertata tra Search On Media Group, il WMF, le amministrazioni comunali, le imprese, le organizzazioni territoriali e tutti gli attori delle singole comunità. Ad oggi il progetto coinvolge oltre 45 Hub in tutta Italia, in collaborazione con oltre 150 soggetti territoriali.

L’inaugurazione del primo Hub è avvenuta nel febbraio 2021 a Monasterace (Reggio Calabria) e l’11 marzo 2021 Cosmano Lombardo ha presentato il progetto HUBitat durante le audizioni dedicate al PNRR nelle Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE del Senato. Il progetto condivide infatti gran parte delle Missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ponendosi 4 obiettivi: Digitalizzazione, Rigenerazione, Ripopolamento e Valorizzazione. Gli obiettivi si traducono nella possibilità di supportare i territori e le imprese locali nel loro sviluppo innovativo, attraverso percorsi di formazione gratuiti sui temi dell’imprenditorialità e dello sviluppo sostenibile.

Le inaugurazioni di questo ultimo anno hanno interessato l’attivazione degli Hub a Fabriano (Ancona), Salemi (Trapani), Salandra (Matera), Mattinata (Foggia), Oliveto Citra (Salerno). Il lavoro di accelerazione dell’innovazione dei territori continua per arrivare al WMF2023 a Rimini Fiera il 15, 16 e 17 giugno 2023, portando la testimonianza delle esperienze raccolte in questo percorso che interessa tutta Italia.

Il Programma del WMF Italian Roadshow a Martina Franca

● Ore 09.30 Apertura Evento/ Registrazione

● Ore 10.00 Saluti di benvenuto

● Ore 10.30 Workshop sulle professioni del futuro: la collaborazione tra pubblico e privato a supporto del know-wow territoriale, l’industria del tessile.

Focus sulle figure a supporto delle aziende del settore per fare buona comunicazione, Brand Identity, lanciare sul web le novità di prodotto, raggiungere nuovi mercati, anche internazionali, etc.

● Ore 13.00 Pausa Pranzo

● Ore 13.00 – 16.30 LABORATORIO RADIOFONICO

Laboratorio radiofonico con studenti dell’IISS Majorana : “Chi parte per tornare”: il fenomeno della fuga dei cervelli e alcune esperienze di ‘bel ritorno’ (turismo 2023)

● Ore 16.00 Dibattito su “Il turismo e l’enogastronomia nell’era digital: cosa cambia e come rispondere alle nuove esigenze”

● Ore 18.00 Presentazione del Laboratorio radiofonico dei ragazzi

● Ore 18.30 – 21.00 Conclusioni e Inaugurazione Ufficiale

WMF – Il più grande Festival sull’Innovazione Digitale del Pianeta

Il 15, 16 e 17 giugno 2023 torna l’appuntamento con l’evento internazionale interamente dedicato al mondo dell’innovazione: il WMF 2023, in programma presso la fiera di Rimini, porterà insieme il meglio dell’innovazione digitale e sociale, e i principali player nazionali e internazionali, istituzioni, università ed enti non-profit di settore. Con più di 36.000 presenze nel 2022, più di 700 speaker, relatori e ospiti da tutto il mondo e 77 stage dedicati alla formazione, giunto alla sua undicesima edizione il WMF è una realtà di spicco in ambito nazionale e internazionale, un catalizzatore di innovazione per un reale miglioramento collettivo. L’evento è ideato e prodotto da Search On Media Group.

Search On Media Group

Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

Chianche Web srl

Chianche Web srl è una startup Pugliese nata per permettere ai giovani talentuosi che vogliono rimanere in Puglia, nella loro città di origine o nella nostra Martina Franca e perché no, anche di trasferirsi qui per vivere in Valle d’Itria, di poter progettare e realizzare il loro futuro e i loro sogni, nei “nostri” luoghi, potendo scegliere di inseguire le proprie ambizioni a pochissimi km da casa. Per fare ciò, è nata la possibilità di creare percorsi capaci di supportare la nuova richiesta di vita, lavoro, viaggio attraverso un network di nodi di rete a supporto di formazione e progettualità. Un’opportunità reale è rappresentata dal “Nomadismo Digitale”, che permette sia ai nomadi di spostarsi nelle nostre comunità ma, soprattutto, crea i presupposti per chi è partito dai propri territori di poter tornare.

Per informazioni e materiale

– Ufficio Stampa WMF: press@ilfestival.it / Tel: 051 0951294