REYL Intesa Sanpaolo pubblica la seconda edizione della sua pubblicazione, FORWARD, sulla biodiversità

Luglio 19, 2023

GINEVRA, 19 luglio 2023 /PRNewswire/ — REYL Intesa Sanpaolo (REYL) sta rafforzando il suo programma d’impatto con la seconda edizione della pubblicazione sulla leadership di pensiero, FORWARD, che evidenzia come gli investimenti in Nature-based Solutions (NbS) possano affrontare la sfida della biodiversità.

Il report (https://www.reyl.com/forward/) mira ad aumentare la qualità della discussione sulle questioni legate alla biodiversità e ad evidenziare il potenziale ruolo delle soluzioni di finanziamento innovative. La relazione presenta una panoramica sullo stato attuale delle risorse naturali della Terra e sull’entità degli impegni internazionali concordati durante il Vertice COP 15. Esamina il potenziale delle Nature-based Investment Solutions nell’affrontare le questioni legate alla biodiversità, comprese le sfide associate alla scalabilità della finanza e all’abbinamento degli investitori con i progetti. La relazione si conclude esplorando il prossimo futuro della biodiversità.

La pubblicazione fa parte del più ampio programma d’impatto di REYL, che si concentra sul miglioramento della comunicazione e della collaborazione con le diverse parti interessate: internamente, la banca incoraggia i dipendenti a contribuire alle questioni ambientali locali mentre all’esterno, si concentra su partnership per contribuire e ottenere risultati sostenibili.

In questa edizione di FORWARD, REYL ha parlato con personalità leader e accademici del settore che lavorano nel campo della biodiversità che hanno condiviso le proprie opinioni sulle potenziali soluzioni alla crisi della biodiversità in una serie di interviste disponibili sulla piattaforma FORWARD.

REYL ha intervistato accademici che suggeriscono possibili evoluzione positive nel futuro della biodiversità, sebbene vi sia ancora molto da fare tra obiettivi e finanziamenti carenti rispetto a quanto necessario e discussioni ancora in corso sulle normative e sulle pratiche di mercato. Ciononostante, il riconoscimento dell’importanza della natura e del suo stato precario è un passo importante nella missione di preservare il mondo naturale.

Informazioni su REYL Intesa Sanpaolo

REYL Intesa Sanpaolo (“REYL”) è un gruppo bancario diversificato e imprenditoriale, con uffici in Svizzera (Ginevra, Zurigo, Lugano), Europa (Londra, Lussemburgo, Malta) e nel resto del mondo (Singapore, Dubai). Gestisce asset superiori a 26 miliardi di CHF (39,2 miliardi di CHF compresi gli interessi di minoranza) e impiega circa 400 professionisti.

Il gruppo si rivolge a una clientela di imprenditori internazionali, uffici familiari e investitori istituzionali attraverso cinque linee di business: Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Finance, Asset Services e Asset Management.

REYL & Cie Ltd è in licenza in Svizzera e svolge le proprie attività sotto il controllo diretto dello Swiss Financial Market regulator (FINMA). Le sue controllate sono inoltre regolamentate da FCA nel Regno Unito, da MFSA a Malta, da MAS a Singapore, DFSA a Dubai e dal SEC negli Stati Uniti.

Informazioni su FORWARD

FORWARD, lanciata nel 2022, è una piattaforma indipendente, concepita da REYL Intesa Sanpaolo, che mira a promuovere la comprensione e il dialogo su alcune delle principali questioni socioeconomiche attuali. La piattaforma include ricerca accademica, videos e podcast con personalità internazionali rinomate e leader.

