REYL Intesa Sanpaolo punta i riflettori sulle rinnovabili

25 Giugno 2024

GINEVRA, 25 giugno 2024 /PRNewswire/ — REYL Intesa Sanpaolo annuncia l’uscita della sua terza edizione di FORWARD, una pubblicazione sulla leadership di pensiero che affronta le principali questioni socioeconomiche. L’ultima edizione si occupa della transizione energetica globale.

La sfida della transizione verso l’economia verde è una priorità strategica per REYL Intesa Sanpaolo, che adotta una visione dei temi basata sulla scienza e sui dati. Quest’ultima edizione di FORWARD (https://www.reyl.com/forward/) include commenti, podcast e interviste con il team di Corporate Finance del Gruppo per valutare le loro opinioni sulle opportunità di investimento e le loro prospettive per il settore.

Come per le edizioni precedenti, il rapporto ha raccolto le opinioni di esperti e agenzie globali per fornire una panoramica della situazione attuale e delle sfide che la transizione deve affrontare. Comprende un panorama geopolitico multipolare che complica ulteriormente un fine atto di bilanciamento composto da priorità politiche ed economiche concorrenti, impatto sul clima e sulla biodiversità, nuove norme e regolamenti, nonché la necessità di capitali per finanziare la transizione.

Il messaggio principale è che le sfide persistono, in particolare in un anno come il 2024 con numerose elezioni e priorità concorrenti su scala internazionale. Nonostante i venti contrari, le energie rinnovabili sono un settore in crescita, che attira sempre più attenzione, ricevendo sempre maggiori investimenti e alimentando la crescita di nuove tecnologie e metodi alternativi.

Commentando il rapporto, François Reyl, CEO di REYL Intesa Sanpaolo, ha detto: “Sono orgoglioso di vedere la pubblicazione della nostra terza edizione di FORWARD su un tema così importante che sta guadagnando sempre più interesse da parte di investitori e politici.”

Informazioni su REYL Intesa Sanpaolo

www.reyl.com

Creato nel 1973, REYL Intesa Sanpaolo è un istituto bancario diversificato con uffici in Svizzera (Ginevra, sede centrale, Zurigo, Lugano), in Europa (Londra, Lussemburgo, Malta) e in altre parti del mondo (Singapore, Dubai). Gestisce un patrimonio di oltre CHF 20 miliardi (oltre CHF 30 miliardi comprendendo le partecipazioni di minoranza) ed impiega circa 400 professionisti. Nel 2021 ha concluso una partnership strategica con Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, la Divisione Private del primo gruppo bancario italiano Intesa Sanpaolo, operatore europeo di primo piano. Fideuram ISPB detiene attualmente una partecipazione del 71% in REYL & Cie SA.

Sviluppando un approccio innovativo al settore bancario, REYL Intesa Sanpaolo serve una clientela d’imprenditori internazionali e investitori istituzionali tramite le linee di business Wealth Management, Corporate Finance, Asset Services ed Asset Management. Ha ulteriormente diversificato le proprie attività nelle aree dell’impact investing adottando un approccio basato sui dati e basato sull’evidenza per l’integrazione delle questioni di sostenibilità nelle pratiche di gestione patrimoniale, e del digital banking per clienti mass affluent attraverso l’incubazione di Alpian SA, una banca digitale svizzera di cui la Banca detiene una quota di minoranza e che ha ottenuto la licenza bancaria nel 2022.

Infine, nel dicembre 2021, REYL Intesa Sanpaolo ha acquisito una partecipazione del 40% in 1875 Finance SA, un multi-family office e gestore patrimoniale indipendente con sede a Ginevra, che gestisce oltre 12 miliardi di CHF.

REYL & Cie SA è titolare in Svizzera dello statuto bancario ed esercita la sua attività sotto la supervisione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari svizzeri (FINMA). Le sue filiali sono inoltre regolate dalla FCA nel Regno Unito, la MFSA a Malta, la MAS a Singapore, la DFSA a Dubai e la SEC negli Stati Uniti.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2445053/Francois_Reyl.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1920746/3709363/REYL_Intesa_Sanpaolo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/reyl-intesa-sanpaolo-punta-i-riflettori-sulle-rinnovabili-302179227.html