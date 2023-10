RG Luce, illuminazione LED di qualità per tutte le occasioni

Ottobre 3, 2023

(Adnkronos) – L’azienda lombarda fondata nel 2013 da Rossella Zhou e Gianni Mizzi punto di riferimento nazionale per le tecnologie d’illuminazione LED

Lodi 3/10/2023, Da quando è stata introdotta sul mercato, la tecnologia LED ha rivoluzionato il mondo dell’illuminazione, diventando lo standard di un campo in rapida crescita. Tra le aziende che hanno abbracciato questa innovazione fin dall’inizio spicca RG Luce, realtà imprenditoriale lombarda, con sede in provincia di Lodi, specializzata nella vendita e nell’assistenza per illuminazione LED fondata nel 2013. RG Luce si è affermata negli anni come punto di riferimento del settore a livello nazionale, offrendo una vasta gamma di prodotti per scuole, ospedali, musei e il settore nautico. “Abbiamo immediatamente compreso le grandi potenzialità della tecnologia LED, per questo motivo la decisione di investire già nel 2013 nella diffusione di questa illuminazione in Italia. Le nostre luci vengono sfruttate in molteplici ambienti, dagli esercizi commerciali a quelli pubblici, offrendo non solo grande illuminazione con luci non dannose per la vista ma anche considerevole risparmio energetico”, raccontano Rossella Zhou e Gianni Mizzi, titolari di RG Luce. Come spiegato dai fondatori dell’azienda, l’illuminazione LED è fondamentale per illuminare spazi pubblici interni ed esterni, case private, uffici e centri industriali, dove le lampade a LED offrono una maggiore illuminazione rispetto alle tradizionali a incandescenza e, allo stesso tempo, riducono i costi energetici. “Diminuzione della spesa energetica e migliore qualità della luce sono due dei grandi vantaggi offerti dall’illuminazione LED che RG Luce conosce bene, avendo puntato sulla nuova tecnologia agli albori della sua diffusione”, evidenziano i responsabili dell’attività. “La strumentazione è molto versatile e viene ampiamente utilizzata dai progettisti: con il LED è avvenuta una vera e propria rivoluzione che ha migliorato la quotidianità delle persone e di conseguenza quella delle attività produttive”, aggiungono Rossella Zhou e Gianni Mizzi. Un punto di forza di RG Luce è la partnership esclusiva con Imigy, leader mondiale nella produzione di luci a LED. Grazie a questa collaborazione, RG Luce offre alla clientela prodotti di alta qualità e una vasta gamma di opzioni per ogni esigenza. Le luci a LED proposte Luce sono sinonimo di risparmio energetico, attenzione all’ambiente e design. Il mondo dell’architettura, ad esempio, ha tratto vantaggio dai sistemi di illuminazione LED, tecnologia in grado di adattarsi perfettamente agli spazi e di risolvere i problemi di illuminazione. RG Luce è leader in Italia nei sistemi di illuminazione LED, con soluzioni uniche che consentono un’installazione pratica in ogni ambiente, con le strumentazioni che hanno trasformato la vita quotidiana di uffici pubblici e spazi commerciali. L’azienda lombarda offre alla clientela assistenza e consulenza per l’installazione dei migliori sistemi LED, mettendo a disposizione soluzioni specifiche per scuole, ospedali, musei e il settore nautico. Un servizio a 360 gradi dove la luce diventa la regina degli spazi. “Grazie alla tecnologia LED — approfondiscono Rossella Zhou e Gianni Mizzi — il mondo industriale ha potuto beneficiare di consumi energetici inferiori e di una migliore illuminazione. Con RG Luce collaboriamo con imprese di ogni settore e, in particolare, con quelle del settore nautico, che si affidano alla nostra professionalità per l’acquisto delle soluzioni più efficaci per l’illuminazione di spazi comuni e cabine private, garantendo design e qualità”. RG Luce è una realtà imprenditoriale all’avanguardia nell’illuminazione LED, con prodotti dall’alto valore aggiunto e soluzioni su misura per una vasta gamma di applicazioni. Impegno costante verso il risparmio energetico, attenzione all’ambiente e al design: RG Luce si è guadagnata la fiducia sia del settore pubblico che di quello privato, diventando un partner vincente per tutte le esigenze di illuminazione.

