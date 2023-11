RialBusOne: servizi di transfer sicuro e affidabile nel Salento

Novembre 6, 2023

(Adnkronos) – A Brindisi Luigi Allegrini, Founder di Rialbus, offre ai viaggiatori servizi navetta, airshuttle, minivan, minibus e autobus specializzati anche sul trasporto per diversamente abili

Brindisi, 6 novembre 2023. La Puglia è la regione più estesa dell’Italia meridionale. Scrigno di bellezza racchiusa in paesaggi naturali, spiagge dorate, borghi caratteristici dell’entroterra, prelibatezze enogastronomiche, in questa terra dall’alta vocazione turistica, c’è l’imbarazzo della scelta in merito ai posti da visitare, ma se non si ha un’automobile diventa difficile godersela appieno.

“Dalla passione per il turismo e dal desiderio di rispondere alle esigenze di tanti viaggiatori che necessitano di servizi di transfer, nel 2004 abbiamo dato vita a un’impresa a conduzione familiare, che contando circa una ventina di collaboratori, è altamente specializzata in trasporto di persone e merci.”

È quanto dichiara Luigi Allegrini, Founder di RialBusOne, che da oltre dieci anni, con il supporto del figlio Mattia e della moglie Anna Risi, disponendo di un ampio parco mezzi, offre a turisti, locali e business traveller nel Salento: servizi navetta, shuttle, minivan, minibus fino a 19 persone e autobus con trasporto per diversamente abili, fino a 80 persone.

“Nell’ambito del transfer service, a Brindisi siamo ormai diventati il primo riferimento di Ferrovie dello Stato. Abbiamo partnership con Alitalia, Ryanair, Volotea, Aeroporti di Puglia ma anche con MSC e Costa Crociera, infatti curiamo anche gli spostamenti di piloti e personale aereo. Oltre ad occuparci di trasferimenti da e per il porto e l’aeroporto, garantendo comodità, sicurezza e prezzi competitivi, organizziamo escursioni personalizzate, visite tematiche e culturali, gite in barca con aperitivo a bordo.

Che si tratti di un transfer dalla stazione ferroviaria, dal porto o dall’aeroporto di Brindisi o Bari, di una gita in giro per la Puglia, di un trasferimento privato, di un semplice passaggio per una serata goliardica in discoteca o addirittura di un trasporto merci, RialBusOne è ormai un punto di riferimento in Puglia e soprattutto nel Salento, anche per i suoi servizi di Rent car, noleggio o car-sharing, oltreché per il suo comodo distributore di carburante IP ubicato sulla strada statale che collega Brindisi a Lecce.

