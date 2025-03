Ricaricare il futuro: alla guida della mobilità elettrica con soluzioni innovative

7 Marzo 2025

RIMINI, Italia, 7 marzo 2025 /PRNewswire/ — ELECQ, fornitore all’avanguardia di infrastrutture di ricarica intelligenti, fa il suo debutto all’edizione 2025 di KEY – The Energy Transition Expo in Italia. In occasione della sua prima apparizione in Europa, dopo il successo del lancio in Nord America, ELECQ si prepara a portare sul mercato europeo le sue tecnologie di ricarica avanzate, tra cui ELECQ Home, ELECQ Biz, DC Station 60, ELECQ Ready ed ELECQ Power Monitor.

Progettati per l’Europa: facili da installare e convenienti

I prodotti ELECQ sono progettati per il mercato europeo e dotati di certificazione CE, in modo da semplificare l’installazione e ridurre i costi di manutenzione. “Le nostre rivoluzionarie soluzioni di ricarica semplificano il processo, garantendo al contempo solide prestazioni ed efficienza energetica”, spiega Simon Wan, CEO di ELECQ. Progettati per essere di facile installazione e manutenzione, i caricabatterie ELECQ consentono di risparmiare tempo e denaro. Ad esempio, il caricabatterie ELECQ Home è caratterizzato da un design modulare a scatto che consente l’installazione in meno di dieci minuti senza l’assistenza di un professionista.

Soluzioni di ricarica pratiche per aziende e parchi macchine

Per le applicazioni commerciali, il caricabatterie ELECQ Biz offre connettività affidabile e una gestione dinamica del carico, ideale per reti fino a 500 caricabatterie. Il suo design intelligente ottimizza il consumo energetico e può consentire una riduzione fino del 30% dei costi dell’elettricità, il che lo rende un’opzione interessante per i gestori di flotte e le aziende.

Innovazione nella ricarica rapida con distribuzione flessibile dell’energia

Nel campo della ricarica rapida, la DC Station 60 si distingue per la sua innovativa condivisione di energia a granularità zero: un caricabatterie rapido rivoluzionario che ottimizza la flessibilità e consente una distribuzione dell’energia efficiente al 100% tra i veicoli. Questo caricabatterie avanzato è progettato per supportare modalità di ricarica simultanee e offre funzionalità di condivisione dell’energia sia autonome che tra stazioni, il che lo rende la soluzione perfetta per un’ampia gamma di applicazioni.

Completano la suite di prodotti ELECQ Ready ed ELECQ Power Monitor, che aggiungono praticità e intelligenza senza pari. ELECQ Ready semplifica l’implementazione dell’infrastruttura di ricarica consentendo il premontaggio della piastra posteriore per future espansioni “plug-and-play”, in linea con la più recente direttiva sulla prestazione energetica degli edifici. Nel frattempo, ELECQ Power Monitor monitora il consumo energetico in tempo reale, bilanciando in modo intelligente i carichi domestici e di ricarica per prevenire sovraccarichi e ridurre i costi.

Software integrato per una ricarica più intelligente

Oltre alle soluzioni hardware, ELECQ offre un ecosistema di strumenti software, tra cui l’app Elecq, l’app Elecq Partner ed Elecq Cloud, una piattaforma SaaS cloud-based. Queste soluzioni digitali offrono agli utenti e ai fornitori di servizi monitoraggio in tempo reale, diagnosi remota e funzionalità avanzate di gestione energetica. La combinazione di questi prodotti e applicazioni non solo supporta la funzionalità veicolo-rete (V2G), ma adatta anche le modalità di ricarica per utilizzare fonti di energia rinnovabili, promuovendo ulteriormente la sostenibilità.

Scopri ELECQ a KEY 2025

Il debutto di ELECQ all’edizione 2025 di KEY in Italia rappresenta un momento fondamentale in quanto coincide con il lancio sul mercato europeo queste rivoluzionarie soluzioni di ricarica intelligente. L’attenzione dell’azienda verso la sostenibilità, l’efficienza energetica e la connettività digitale avanzata è destinata a guidare l’evoluzione della mobilità elettrica in tutto il continente.

Per maggiori informazioni e per osservare dal vivo questi prodotti innovativi, vi invitiamo a visitare ELECQ allo stand A2-111 presso il Rimini Expo Centre, Italia, dal 5 al 7 marzo 2025. Per saperne di più sulle innovazioni di ELECQ, visitare il sito www.elecq.com.

