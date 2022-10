Ricetta.it su TikTok: i motivi di un successo senza pari

Ottobre 3, 2022

(Milano, 03/10/2022) – Milano, 03/10/2022 – Ricetta.it approda su Tik Tok e dà il benvenuto a nuovi content creators, per la realizzazione e la stesura di ricette facili e veloci.

Il 2022 è stato un anno pieno di sorprese e nuovi progetti per Ricetta.it: in primis, ha potuto accogliere nella redazione nuove collaboratrici sia per la realizzazione di ricette da pubblicare sul sito, sia per video brevi e Reels da condividere sui principali social network.

Ed è proprio su TikTok che si sono registrati dei numeri impressionanti con i primi video: la crema al caffè all’acqua ha avuto 1,4 milioni di visualizzazioni nel giro di pochi giorni, diventando così virale e spianando la strada ad altri contenuti divenuti poi di tendenza, come le crepes in bottiglia o i pasticciotti leccesi.

Il segreto di questo successo? “Abbiamo proposto delle ricette molto facili, in cui si utilizzano pochi ingredienti e semplici strumenti di cucina, spiegate passo passo con un linguaggio giovane e fresco. Creazioni dolci e salate alla portata di tutti, per venire incontro alle esigenze di un pubblico sempre più numeroso ed eterogeneo”, spiega Pino Messina cofondatore e direttore operativo di Ricetta.it.

Il profilo, infatti, non è seguito solo da appassionati di cucina, ma anche da persone che si approcciano per la prima volta a questo mondo, incuriositi dai risultati e dalla facilità delle ricette. Per questo motivo, i contenuti devono essere di facile fruizione, le ricette devono essere semplici e veloci, perché questa è la tendenza che va per la maggiore sul web in questo momento.

Insomma, una partenza che ha dato subito delle grandi soddisfazioni, grazie anche al contributo di ragazzi e ragazze giovani e brillanti, che hanno in comune due grandi passioni: la cucina e i social network. Ragazzi che hanno trasformato le loro passioni in lavoro e si impegnano ogni giorno per creare contenuti nuovi e freschi da condividere con i followers.

Nel mondo dei social e del web è necessario stare al passo con i tempi e aggiornarsi: se prima i video lunghi e dettagliati erano quelli che andavano per la maggiore, ora, con l’avvento dei Reels e di una nuova fruizione dei social network, i video brevi, veloci e concisi la fanno da padrone.

Il pubblico, poi, tende a variare continuamente e ad arricchirsi di persone di età diversa: se prima il mondo del food e della cucina apparteneva ai genitori o alle persone più anziane, ora vediamo come piccoli e giovani chef riescano a sfondare sui social proponendo delle ricette semplici o idee smart per la cena o per un pranzo veloce. Il bello del web è che dà la possibilità a tutti di potersi esprimere e di far conoscere agli altri le proprie passioni.

Nell’ottica del rinnovamento e di un aggiornamento costante, Ricetta.it ha pensato di rielaborare delle ricette già esistenti sul sito per renderle più immediate e adatte al pubblico social.

La presenza consolidata su Facebook e su Instagram, con la pubblicazione giornaliera di storie e contenuti aggiornati, permettono a questo grande progetto di crescere sempre di più e di riunire tutti gli amanti del buon cibo e della buona cucina. Inoltre, per i prossimi mesi sono previste nuove collaborazioni con brand importanti, che hanno deciso di affidarsi a Ricetta.it per la promozione dei loro prodotti.

Per informazioni:

Ricetta.it è il sito di riferimento di ricette e video ricette realizzate da chef professionisti, dalla nostra redazione e dai content creator che vi porteranno alla scoperta di piatti semplici, gustosi e facili da preparare, ma anche di pietanze con cui stupire i vostri commensali.

e-mail: info@ricetta.it

tel: 0131 232089