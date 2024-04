Richiami Prodotti Italia: la nuova app che ti avvisa quando un prodotto è stato ritirato dal mercato

4 Aprile 2024

(Adnkronos) – Milano, 04/04/2024 – Richiami Prodotti Italia è la nuova applicazione che ti avvisa quando un prodotto è stato ritirato dal mercato.

L’applicazione è gratuita ed è stata pensata per riuscire ad avvisare i consumatori in tempo reale sui prodotti che il Ministero della Salute ha deciso di ritirare dal mercato, per potenziali pericoli per i consumatori.

Grazie a questa applicazione, non solo si verrà avvisati con una notifica sul proprio smartphone nel momento del ritiro di un prodotto, ma si potrà anche verificare subito se il prodotto ritirato è presente nella propria dispensa e se si ha diritto o meno ad un rimborso.

Ma cosa vuol dire: prodotto ritirato dal mercato? Il Ministero della Salute Italiana monitora in modo attento quali sono i prodotti che a causa di: procedure non seguite in modo corretto, di problematiche di produzione, di contaminazioni dovute a batteri che possono portare a rischi alimentari come la salmonella, devono essere ritirati dalla vendita e sé già venduti ai consumatori, devono essere riportati indietro, dove li si è acquistati, evitando di consumarli per evitare rischi per la propria salute.

Questo lavoro svolto accuratamente dal Ministero della Salute e dalle forze preposte è importantissimo per riuscire a preservare la propria salute ed evitare di stare male o avere conseguenze negative sul proprio stato di benessere a causa del consumo di un alimento non idoneo alle normative sanitarie in vigore.

Anche se la pubblicizzazione degli avvisi dei prodotti ritirati sul mercato avviene su diversi canali, spesso non si riescono a leggere e non se ne viene a conoscenza in modo tempestivo, con il rischio di consumare i prodotti ritirati e di non poter accedere più nemmeno al cambio prodotto e relativo rimborso.

Per riuscire ad ovviare a questa problematica, la nuova applicazione Richiamo Prodotti Italia, permette di rimanere costantemente aggiornati e di ricevere in tempi rapidi la notifica di ritiro di un prodotto da parte del Ministero. In questo modo, si è sempre sicuri di accedere a informazioni aggiornate e di preservare al meglio la propria salute e quella dei propri cari.

Questa app, disponibile per dispositivi mobili iOS eAndroid, è ideale per tutelare la propria salute e quella dei propri cari e al contempo per riuscire ad ottenere il giusto rimborso quando se ne ha diritto.

Oggi gli italiani sono sempre più interessati e attenti alla salute alimentare, a dimostrarlo anche le ultime indagini sul settore effettuate da osservatori come Nielsen, che ha fatto uno studio per capire i comportamenti di spesa degli italiani.

L’approccio degli italiani alla spesa sta subendo una profonda trasformazione, orientata sempre più verso una maggiore consapevolezza e attenzione verso gli aspetti nutrizionali e la qualità delle materie prime.

La consapevolezza dei consumatori italiani riguardo la salute e la sostenibilità, come riportato dal Sole24Ore sta crescendo esponenzialmente: una quota sostanziale, che il Censis identifica nel 66,7%, è disposta a escludere dalla propria dieta prodotti potenzialmente nocivi per la salute.

Inoltre, più della metà della popolazione, il 52,6%, evita alimenti che non soddisfano standard di sicurezza alimentare adeguati, mentre quasi la metà, il 43,3%, sceglie di non supportare pratiche produttive e distributive dannose per l’ambiente. Un ulteriore 35,6% non acquista prodotti che non garantiscono la salvaguardia dei diritti dei lavoratori e dei fornitori.

Questi dati rivelano un tessuto sociale in cui l’industria alimentare si gode una stima elevata, con l’86,4% degli italiani che esprime fiducia nel settore, un sentimento che si estende trasversalmente tra le diverse fasce d’età.

La fiducia degli italiani si radica nel riconoscimento che scienza, ricerca e tecnologia stanno portando a una trasformazione positiva delle abitudini alimentari. La priorità data alla sicurezza e alla qualità degli alimenti è evidente nelle scelte quotidiane.

Il settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico alimentare non si arresta, perseguendo obiettivi di food security, ossia l’accessibilità al cibo, e di food safety, ovvero la qualità e sicurezza degli alimenti.

Queste ricerche spaziano dall’uso dell’intelligenza artificiale nell’agricoltura alla sostenibilità dei processi produttivi, fino a esplorare nuovi metodi di packaging più ecologici.

L’innovazione emerge come il motore principale per affrontare le attuali situazioni globali nella produzione e distribuzione alimentare, in linea con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla Fao. In questo contesto, la filiera agroalimentare viene coinvolta nella sua totalità, dal campo alla tavola.

La tecnologia moderna gioca un ruolo fondamentale anche nel potenziare la rintracciabilità degli alimenti e nel verificarne la loro sicurezza. Applicazioni come Richiami Prodotti Italia, sono un esempio di come si possa coniugare al meglio tecnologia e sicurezza alimentare.

La gestione della sicurezza degli alimenti comporta procedure critiche, tra cui il ritiro di prodotti pericolosi dal mercato, essenziale per proteggere la salute dei consumatori.

Gli operatori del settore alimentare, inclusi produttori, distributori e rivenditori, sono obbligati per legge a reagire prontamente se scoprono che i prodotti venduti non rispettano gli standard di sicurezza.

Le misure prese devono prevenire i rischi per i consumatori, fermando la vendita e distribuzione dei prodotti non conformi e comunicando ai consumatori la natura del problema, che può spaziare da etichette errate a contaminazioni dannose.

Nel caso in cui i prodotti non sicuri siano già stati acquistati, si procede con un richiamo, informando direttamente i consumatori dei rischi correlati attraverso vari canali, inclusi avvisi nei negozi, sui siti web aziendali e tramite i media.

E adesso sarà possibile ricevere il richiamo direttamente sul proprio smartphone, controllando velocemente se il prodotto è presente in dispensa e se questo ritiro da diritto a un rimborso o meno, grazie all’applicazione “Richiami Prodotti Italia”.

Le informazioni sui richiami vengono prese solo dal sito del Ministero della Salute, dove la pubblicazione è curata dalla Regione di appartenenza, basandosi sui dati forniti dagli operatori del settore alimentare e sull’analisi dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL).

È fondamentale riconoscere che solo i richiami e le revoche ufficializzati sul portale del Ministero della Salute sono considerati validi e conformi agli obblighi verso i consumatori.

Per questo motivo, l’applicazione “Richiami Prodotti Italia” opera esclusivamente attraverso le informazioni veicolate dal Ministero della Salute, al fine di fornire un servizio a portata di smartphone che sia realmente utile a salvaguardare la propria salute e quella dei propri cari.

Se vuoi maggiori informazioni, e non desideri scaricare l’applicazione, è disponibile anche il sito dedicato Richiami Alimenti, dal quale puoi consultare direttamente mediante il browser web del tuo smartphone, PC o tablet, i prodotti che sono stati ritirati, qual è il loro lotto di riferimento, i supermercati in cui questi lotti sono stati venduti, e tutte le informazioni per un eventuale rimborso.

Richiami Alimenti è un’applicazione che esiste sul mercato dal 2023, per ulteriori informazioni inviare una email a info@richiamialimenti.it