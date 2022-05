Riforma Cartabia sulle crisi d’impresa: Cassazione e Accademia a confronto

Maggio 16, 2022

(Adnkronos) –

Roma, 16 maggio 2022. Il Consiglio dei Ministri ne ha da poco rinviato l’entrata in vigore a metà luglio, ma il codice della crisi d’impresa continua a tenere banco. Tanto più in un momento di postpandemia e di crisi energetica, con incremento dei costi a carico delle aziende. Sul tema sono chiamati a intervenire, il prossimo 17 maggio a Roma, all’Hotel NH Giustiniano, alcuni fra i maggiori giuristi esperti di crisi d’impresa. L’occasione è la presentazione del volume in onore di Alberto Jorio curato dal Prof. Stefano Ambrosini, entrambi fra i più noti fallimentaristi italiani. Oltre ai due docenti e avvocati torinesi saranno presenti due professori emeriti, Mario Libertini e Sabino Fortunato, rispettivamente dell’ Universita’ Sapienza e Roma Tre, e quattro magistrati della Suprema Corte di Cassazione: il presidente Francesco Antonio Genovese, il sostituto procuratore generale Stanislao De Matteis, i consiglieri Roberto Amatore e Salvatore Leuzzi. È la prima volta che Cassazione e Accademia, come recita il titolo del convegno, si confrontano a tutto campo sui contenuti del nuovo codice. In attesa che entri finalmente in vigore.