Rigenerazione urbana: alla scoperta del distretto del benessere di UpTown

Dicembre 19, 2023

(Adnkronos) – Milano, dicembre 2023 – Milano si conferma il punto di riferimento nazionale nell’ambito della rigenerazione urbana, soprattutto grazie al progetto UpTown. Si tratta del distretto più smart e green del Paese, un ecosistema abitativo di nuova concezione basato sull’innovativo modello di wellbeing city.

Insieme a MIND e Merlata Bloom, UpTown rappresenta la nuova centralità di Milano, una storia di successo che sta rendendo il quadrante Nord Ovest del capoluogo lombardo la zona più innovativa d’Italia.

Il progetto di EuroMilano è anche un modello all’avanguardia nel panorama europeo, rendendo Milano una delle città d’Europa più orientate al futuro e attente ai temi della sostenibilità e del benessere.

UpTown Milano è il primo smart district italiano, un progetto che oggi è già realtà e in fase di completamento che si propone di risolvere i principali problemi legati alla vita urbana. Dall’impatto ambientale al benessere cittadino, fino all’integrazione e alla mobilità, UpTown offre una nuova dimensione del vivere in città sostenibile e centrata sulle persone.

Questo ecosistema abitativo sano e rispettoso dell’ambiente che guarda al futuro rappresenta l’evoluzione dal concetto di smart city a quello di wellbeing city, ossia un distretto del benessere che offre una migliore qualità della vita. Ogni elemento, infatti, è stato pensato mettendo la persona al centro, per creare una vera comunità che favorisce le relazioni umane e riduce lo stress tipico dei grandi centri urbani.

Il quartiere di UpTown si estende su oltre 900.000 mq, con una serie di edifici smart e sostenibili firmati dai grandi nomi dell’architettura moderna, tantissimi servizi per i residenti e una tecnologia diffusa a servizio delle persone e dell’ambiente. Dalla sicurezza alla domotica e alla mobilità sostenibile, il nuovo distretto di Milano propone una tecnologia che semplifica la quotidianità, aumenta il benessere e la sostenibilità ambientale.

UpTown Milano dispone anche di 300.000 mq di parco pubblico in cui è possibile fare attività fisica, svagarsi con i bambini e gli animali domestici e godersi il tempo all’aria aperta in sicurezza e comodità.

L’ultima novità del primo distretto del benessere d’Italia è Inspire UpTown, il complesso residenziale in fase di costruzione che arriva dopo la realizzazione e la consegna delle residenze di South UpTown, East UpTown e Feel UpTown.

Con l’ecosistema di amenities per i residenti più ricco e completo di Milano, Inspire UpTown completerà questo ambizioso e innovativo progetto di rigenerazione urbana integrato con il nuovo centro commerciale Merlata Bloom e il MIND Milano Innovation District.

Inspire UpTown sarà costituito da 5 edifici e 428 appartamenti di ultima generazione, con servizi condominiali e spazi domestici che renderanno la dimensione privata dell’abitare perfettamente conciliata con i ritmi della quotidianità.

Tra i servizi per i residenti ci sarà un giardino pensile situato al centro delle nuove residenze, ma anche spazi all’aperto per il relax, una club house con wine library, una dining area con postazioni dotate di pergolato e spazio grill attrezzato e un wellness pavillion con piscina coperta, lounge hall, zona wellness e area verde riservata.

Inoltre, ogni edificio di Inspire UpTown sarà dotato di una serie di servizi rivolti al benessere e alla qualità della vita, tra cui coworking, ricoveri per biciclette e passeggini, aree fitness con spazi palestra attrezzati e sale per i bimbi.

Questo nuovo progetto garantirà ai suoi abitanti i massimi standard in termini di sicurezza, sostenibilità e benessere, offrendo la possibilità di vivere, lavorare e socializzare in ambienti privati e comuni sani, ecologici e sicuri per ritrovare equilibrio e serenità.

L’intervento di rigenerazione di UpTown è stato progettato basandosi su un utilizzo sostenibile delle risorse, per rispondere alle necessità della comunità nel pieno rispetto dell’ambiente offrendo soluzioni concrete su aspetti come la mobilità, gli spazi urbani, l’energia e il benessere.

UpTown si inserisce anche in un contesto urbano più ampio e integrato, in cui trovano spazio anche un distretto scolastico per 920 alunni e un’offerta residenziale che comprende soluzioni di edilizia libera, convenzionata e social housing.

Queste caratteristiche uniche hanno permesso al progetto creato da EuroMilano di registrarsi alla certificazione QBC Quartieri Livello Gold, valorizzando l’approccio integrato alla salute pubblica, alla qualità della vita e alla sostenibilità ambientale di UpTown.

In particolare, grande attenzione è stata dedicata al comfort indoor e alle performance energetiche, ad esempio dotando gli appartamenti di sistemi di ventilazione meccanica controllata, pannelli fotovoltaici, illuminazione a LED e spazi verdi urbani.

UpTown Milano prevede anche delle soluzioni innovative per tutelare la biodiversità, come il sistema di monitoraggio della fauna del parco, ma anche tecnologie avanzate per ridurre il fabbisogno energetico e le emissioni di gas serra, come un impianto geotermico per la climatizzazione estiva e il teleriscaldamento invernale interamente carbon-free.

Questi aspetti confermano il ruolo pionieristico di UpTown, che pone al centro il benessere degli abitanti e il rispetto dell’ambiente, offrendo una nuova dimensione dell’abitare a Milano.

Per maggiori informazioni

Sito web:https://www.uptown-milano.it/

Milano

Responsabilità editoriale: TiLinko – IMG Solutions srl per Instilla