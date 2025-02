“Rigiocare il Futuro – lo sport per ripartire” avviata la prima fase di lavori all’interno del centro penitenziario di Secondigliano per il progetto di Seconda Chance e Sport Senza Frontiere

25 Febbraio 2025

– Il progetto prosegue con l’avvio della seconda fase per il completamento del più grande polo sportivo carcerario in Italia.

Napoli, 25 febbraio 2025 – È stata avviata in questi giorni la prima fase di lavori all’interno del Centro Penitenziario «Pasquale Mandato» di Secondigliano nell’ambito del progetto “Rigiocare il Futuro, lo sport per ripartire”, ideato dalle associazioni Seconda Chance e Sport Senza Frontiere e premiato in occasione della terza edizione del CSR Award della Fondazione Entain .

Il progetto ha l’obiettivo di realizzare un polo sportivo di eccellenza all’interno dell’istituto penitenziario, fornendo ai detenuti nuove opportunità di sviluppo personale e di reintegrazione nel mondo del lavoro. L’iniziativa, che si distingue per essere sviluppata in partenariato tra Terzo settore, imprese private e istituzioni pubbliche, si propone come un esempio concreto di investimento in infrastrutture sociali e di sviluppo di servizi. Per questo motivo, le associazioni promotrici mirano ad ampliare la rete di sostenitori, coinvolgendo partner privati che contribuiscono a restituire valore sul territorio, a favore delle categorie sociali più vulnerabili.

Completata la fase iniziale del progetto che prevede la costruzione dei due campi da padel, prenderà avvio la ristrutturazione del campo da calcio esistente. Seguirà un percorso formativo di 24/36 mesi, che vedrà coinvolti i detenuti in attività sportive e corsi di formazione professionale volti anche al reinserimento nel mondo del lavoro.

“In Seconda Chance crediamo che ogni individuo meriti una seconda opportunità, soprattutto se disposto a lavorare su sé stesso e a contribuire attivamente per la comunità. Il nostro progetto mira a trasformare il carcere in uno spazio di crescita, investendo nella formazione e nel reinserimento professionale per ridurre il rischio di recidiva e favorire il reinserimento sociale. Vogliamo offrire ai detenuti gli strumenti per riscattarsi e ricostruire legami significativi con la società, dimostrando che la seconda opportunità può fare la differenza per l’individuo e per la collettività. Siamo fieri della velocità con cui proseguono i lavori: ormai la fase uno è terminata e contiamo che la seconda parte degli interventi strutturali sia conclusa prima dell’estate. Orgogliosi dei risultati che stiamo ottenendo invitiamo altre imprese, in particolare del territorio, a guardare con interesse a quello che è uno straordinario esempio di collaborazione pubblico-privato per il bene della collettività” ha dichiarato Flavia Filippi, giornalista del TG LA7 e fondatrice di Seconda Chance.

Alessandro Tappa, Presidente di Sport Senza Frontiere ha affermato: “La nostra esperienza ci mostra ogni giorno il potere trasformativo dello sport come strumento di inclusione sociale. Il progetto di rieducazione che presentiamo mira a portare questa opportunità all’interno di uno dei principali istituti penitenziari italiani, offrendo ai detenuti la possibilità di acquisire nuove competenze attraverso la pratica sportiva e corsi professionalizzanti. Siamo convinti che il miglioramento del benessere psicofisico garantito dallo sport, insieme a un apprendimento mirato, possa avere un impatto positivo sul loro percorso di vita, sostenendo la loro reintegrazione sociale. Oggi il tema delle carceri è all’attenzione di tutti e poter intervenire concretamente attraverso un progetto così impattante è per noi una grande soddisfazione”.

Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director del Gruppo Entain in Italia ha commentato: “Essere partner di questo progetto è per noi un motivo di grande orgoglio. Da anni abbiamo intrapreso un percorso di sostenibilità, focalizzandoci sul mondo dello sport e sull’inclusione. In questa fase, siamo particolarmente impegnati nel supportare progetti di riqualificazione delle infrastrutture sociali. Restituire parte del valore generato dalla nostra azienda a favore delle categorie più vulnerabili è per noi una priorità. Crediamo fermamente che solo attraverso interventi concreti si possa fare la differenza. Siamo fiduciosi che altri partner si uniranno a questa squadra vincente per contribuire alla realizzazione della più grande Cittadella dello Sport all’interno di un istituto penitenziario, un progetto che avrà un impatto significativo sulla vita dei detenuti e sulla comunità”.

È possibile supportare l’iniziativa partecipando al crowdfunding ad esso dedicato avviato da Seconda Chance e Sport Senza Frontiere sulla piattaforma della Rete del Dono (https://www.retedeldono.it/progetto/rigiocare-il-futuro).

Seconda Chance

Nata dall’attività della giornalista del TgLa7 Flavia Filippi, Seconda Chance è un’Associazione non profit del Terzo Settore che fa da ponte tra carceri e imprese allo scopo di procurare alla popolazione detenuta opportunità di formazione e di lavoro, ma anche occasioni di benessere psicofisico, di svago, di cultura.

Sport Senza Frontiere

Associazione del Terzo Settore che persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale nel settore dell’assistenza educativa e socio-sanitaria in favore di soggetti socialmente svantaggiati attraverso la realizzazione di interventi di inclusione sociale tramite la pratica sportiva, in modo particolare nei confronti di minori in condizione di disagio socio-economico e a rischio di esclusione ed emarginazione. Sport senza frontiere lavora per un mondo in cui

lo sport sia accessibile a tutti e sia riconosciuto e utilizzato come strumento di educazione, prevenzione, inclusione e coesione sociale.

