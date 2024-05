RiminiWellness 2024: “Movimento di gusto” con FoodWell

28 Maggio 2024

(Adnkronos) – •Due padiglioni interamente dedicati all’alimentazione sana per chi ama il benessere in movimento

•In fiera le aziende leader del segmento con Amadori che si conferma Food Partner dell’evento

•Torna anche Cotto Al Dente di Davide campagna con un intenso programma di attività tra showcooking

Rimini, 28 maggio 2024 – La sana alimentazione si conferma uno dei pilastri di RiminiWellness grazie a FoodWell, l’area di riferimento per sportivi e appassionati sempre alla ricerca di soluzioni alimentari leggere e funzionali. Nella nuova edizione della manifestazione internazionale firmata Italian Exhibition Group, in programma al quartiere fieristico di Rimini dal 30 maggio al 2 giugno, saranno due i padiglioni interamente dedicati ai contenuti legati all’healthy food, pensati per soddisfare le esigenze di chi ricerca il benessere attraverso l’attività fisica e l’alimentazione.

FOODWELL È SEMPRE UN PERCORSO DI GUSTO

FoodWell torna con uno spazio vibrante e ricco di opportunità per chi è in cerca di ispirazione e conoscenza nel campo della nutrizione anche grazie alla presenza delle aziende leader nel segmento. L’area sarà anche luogo ideale per la formazione professionale grazie un ampio programma che prevede showcooking con i migliori chef e food blogger, degustazioni guidate e corsi di cucina. Dopo il successo della scorsa edizione, torna Cotto al Dente, il progetto di Davide Campagna dedicato al benessere, per fornire una ricca varietà di servizi e risorse per favorire uno stile di vita sano e equilibrato, tra strumenti pratici e consigli utili per gli appassionati.

UN APPUNTAMENTO UNICO PER CHI FA DELL’ALIMENTAZIONE SANA IL PROPRIO CORE BUSINESS

Anche in questa edizione tornano le più importanti aziende di settore come per esempio Céréal, Dole, Fage, Funny Veg, Granarolo, Kellogg’s Special K, Ortoromi, Rio Mare, Valsoia. Uno degli highlights di Foodwell sarà lo spazio dedicato ad Amadori, il Food Partner ufficiale dell’evento che presenterà la sua proposta integrata a base di proteine di pollo, tacchino, suino, uova, ovoprodotti e plant-based. Inoltre, i visitatori avranno la possibilità di partecipare a esperienze coinvolgenti, come giochi interattivi e prove pratiche con fitness coach e personal trainer. Inoltre, i prodotti Amadori saranno protagonisti di varie ricette, sia nell’esclusivo “Amadori Hospitality Village” che nei punti ristoro dell’evento. Presente anche Piacersi Conad con uno stand ricco di attività pensate per far scoprire i prodotti della linea, accompagnate da lezioni fitness con presenters nazionali ed internazionali sul palco active “Piacersi Conad Stage by Cruisin'” e con una gamma completa di prodotti pensata per coloro che vogliono sentirsi bene con gusto. Infine, Heinz porterà a RiminiWellness con la nuova maionese vegana e il Ketchup zero, senza zuccheri e sale aggiunti. Un’opportunità imperdibile per gli amanti del gusto e della salute di scoprire nuove sensazioni culinarie.

ABOUT RIMINIWELLNESS 2024

Data: 30 maggio – 2 giugno 2024; qualifica: fiera internazionale; organizzazione: Italian Exhibition Group S.p.A.; periodicità: annuale; edizione: 18a; ingresso: pubblico e operatori; info: www.riminiwellness.com