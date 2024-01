Rinascimento e Fattoretto Agency: una sinergia che passa dall’adozione di nuove strategie SEO data-driven per il mondo fashion

Gennaio 16, 2024

(Adnkronos) – Milano, 16 gennaio 2024 – Fattoretto Agency, riconosciuta per l’approccio innovativo nell’ambito SEO data driven, e Rinascimento (www.rinascimento.com), emblema italiano dell’eleganza femminile, annunciano una collaborazione strategica, concepita per il conseguimento di nuovi standard di eccellenza in ambito digitale nel mercato fashion.

Brand iconico dell’abbigliamento femminile Made in Italy, Rinascimento è noto per la sua capacità di interpretare le tendenze contemporanee con sensualità, femminilità e raffinatezza. La collezione, che spazia dagli abiti eleganti ai capispalla sartoriali passando per i vestiti da cerimonia e i completi formali, incarna la femminilità moderna e glamour, offrendo soluzioni che si adattano a ogni occasione.

Il claim, “Be yourself with us”, sottolinea l’impegno nel creare un’esperienza unica e personalizzata per ogni cliente. Il brand si impegna a mantenere una produzione agile e reattiva, assicurando un riassortimento veloce e costante per rispondere in modo efficace alle richieste del mercato.

L’obiettivo della collaborazione con Fattoretto Agency è rafforzare l’esperienza di acquisto online di Rinascimento, ottimizzando ulteriormente la sua presenza digitale e la visibilità attraverso strategie SEO coordinate con campagne di PR mirate.

Facendo leva su una professionalità maturata in oltre 20 anni di esperienza, Fattoretto Agency ricorre a risorse tecnologiche all’avanguardia, come l’intelligenza artificiale, e strumenti proprietari come FattoBoost. Integrando le API di Google Search Console, DataforSEO e Semrush, questo strumento permette all’agenzia di fornire dati precisi e tempestivi, creando progetti che rispondono perfettamente alle esigenze dei clienti.

Prendono forma così iniziative SEO sartoriali, incentrate sulle specificità delle aziende che si rivolgono all’agenzia, nel rispetto degli obiettivi concordati. L’expertise si estende su strategie SEO data-driven, Digital PR e analisi dati approfondite.

Con questa partnership, Rinascimento si avvarrà della competenza e dell’innovazione di Fattoretto Agency per potenziare ulteriormente la sua presenza nel mercato digitale, ottimizzando la piattaforma e-commerce. Una collaborazione che non rappresenta solo un’alleanza, ma l’avvio di un nuovo orizzonte digitale in ambito fashion.