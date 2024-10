Risarcimenti record su derivati, IRS e Swap: oltre 11 milioni di euro in 12 mesi. Con Martingale Risk il recupero avviene senza costi anticipati e senza rischi

22 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Roma, 22 ottobre 2024. Nel complesso e dinamico scenario dei derivati finanziari, in cui molte aziende italiane hanno subito ingenti perdite, Martingale Risk si è affermata con autorevolezza da oltre un decennio. Leader nel recupero delle perdite derivanti da contratti finanziari complessi, Martingale Risk si distingue per l’innovatività del suo modello, fornendo un supporto essenziale alle imprese che si trovano a gestire le difficoltà connesse a contratti derivati particolarmente onerosi.

L’offerta di Martingale Risk per il recupero delle perdite su derivati

Fondata nel 2009, Martingale Risk si è consolidata come punto di riferimento nel contenzioso finanziario, grazie alla sua strategia a Zero Costi Anticipati, un modello rivoluzionario che elimina l’onere economico iniziale per le imprese. La società copre integralmente tutte le spese necessarie per avviare azioni legali contro le banche e altri istituti finanziari, inclusi i costi legali, peritali, il contributo unificato e quelli relativi alla consulenza tecnica d’ufficio (CTU), nonché le spese amministrative e i costi di soccombenza in caso di esito avverso. Questo approccio permette alle aziende di contestare contratti derivati sfavorevoli senza l’impegno di anticipare alcuna spesa, garantendo un accesso effettivo alla giustizia finanziaria.

Marco Fabio Delzio, CEO e fondatore di Martingale Risk, sottolinea: “Il nostro metodo esclusivo consente alle aziende di agire senza dover sostenere costi anticipati o rischiare spese impreviste. Sia le aziende che gli enti locali che si affidano a noi sottoscrivono un mandato a costo zero, che prevede che tutti gli oneri processuali siano a nostro carico. Martingale Risk si fa carico di ogni rischio, permettendo ai clienti di pagare solo una percentuale delle somme effettivamente recuperate e riaccreditate sul loro conto.”

Con quindici anni di esperienza alle spalle, Martingale Risk ha costruito una solida reputazione per le sue numerose vittorie legali, contribuendo a plasmare la giurisprudenza a favore delle imprese. Dalla sua fondazione, la società ha recuperato oltre 300 milioni di euro per i propri clienti, distinguendosi per l’eccellenza nella rappresentanza legale e per i risultati ottenuti.

Recuperati oltre 11 milioni di euro negli ultimi 12 mesi

Negli ultimi dodici mesi, Martingale Risk ha recuperato oltre 11 milioni di euro per imprese ed enti locali che hanno subito perdite a causa di contratti derivati svantaggiosi. Questi successi, ottenuti sia attraverso sentenze favorevoli che tramite accordi stragiudiziali con istituti bancari, hanno permesso ai clienti di ottenere giustizia finanziaria senza sostenere alcuna spesa anticipata. In ciascuno dei quattro casi che seguono, Martingale Risk ha coperto integralmente tutti i costi legali, venendo remunerata solo successivamente all’esito positivo delle controversie.

Un caso di rilievo: risarcimento di 4 milioni di euro per una società veneta

Ad ottobre 2024, Martingale Risk ha conseguito un importante risultato per una grande azienda veneta operante nel settore dei servizi, ottenendo un risarcimento di 4 milioni di euro a seguito delle perdite derivanti da un contratto di Interest Rate Swap. Attraverso un’azione legale presso il Tribunale di Venezia, Martingale Risk ha contestato la mancanza di elementi essenziali nel contratto, come il Mark to Market, i costi impliciti e gli scenari probabilistici. Seguendo i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8770/2020, che considera nulli i contratti derivati privi di tali elementi fondamentali, il Tribunale ha dichiarato nullo l’accordo. Nello specifico, il contratto in questione non includeva le analisi di scenario, il Mark to Market alla stipula né il relativo metodo di calcolo, portando così la banca a essere condannata e consentendo all’azienda di recuperare le perdite subite.

Altri successi recenti di Martingale Risk: risarcimenti milionari per enti locali

Martingale Risk ha recentemente ottenuto un altro risarcimento significativo, questa volta a favore di un importante ente locale del Veneto. L’ente ha recuperato oltre 3,75 milioni di euro, a seguito delle perdite derivanti da due contratti di Interest Rate Swap (IRS). La causa, presentata presso il Tribunale di Milano, mirava a far dichiarare la nullità dei due contratti IRS, venduti da una primaria banca italiana, che avevano generato circa 4 milioni di euro di perdite nel bilancio dell’ente. Martingale Risk ha gestito l’intero contenzioso, dalla consulenza tecnica alla rappresentanza legale, affidando il caso a uno studio legale convenzionato, specializzato in derivati. Tra le principali contestazioni sollevate vi era la mancata trasparenza sui costi applicati dalla banca al momento della stipula, e la nullità del secondo derivato a causa dell’assenza di una spiegazione chiara sulle modalità di calcolo del Mark to Market. I contratti erano stati presentati come vantaggiosi nel breve termine, ma si sono rivelati altamente penalizzanti nel lungo periodo, con perdite che superavano di gran lunga i risparmi iniziali.

Un comune calabrese ottiene giustizia grazie a Martingale Risk

Un altro caso di successo riguarda un importante comune calabrese, che ha affidato a Martingale Risk la risoluzione di una controversia con il proprio istituto bancario. Il comune aveva sottoscritto un Interest Rate Collar con l’obiettivo di proteggersi dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, ma il contratto si è dimostrato speculativo, causando ingenti perdite. Inizialmente, il Tribunale di Roma aveva dato ragione alla banca, ma grazie all’intervento degli esperti di Martingale Risk, sono emerse gravi irregolarità nel comportamento dell’istituto di credito. Nonostante il comune fosse qualificato come operatore esperto, la banca non ha rispettato gli obblighi informativi previsti dal Testo Unico della Finanza, omettendo di fornire indicazioni chiare su costi impliciti e rischi significativi legati al contratto. La giurisprudenza in materia stabilisce che, in assenza di tali informazioni, il contratto è da considerarsi nullo, poiché privato di un elemento essenziale. Il consenso del Comune si basava dunque su informazioni incomplete e fuorvianti.

Con l’assistenza del team legale affiliato a Martingale Risk, il Comune ha presentato appello alla Corte di Appello di Roma, che ha dichiarato la nullità del contratto e condannato la banca alla restituzione delle somme incassate, oltre agli interessi e alle spese legali. Grazie a questa sentenza favorevole, il comune ha ottenuto un beneficio netto di 2,2 milioni di euro.

Risarcimento per una società piemontese nel settore energetico

Una società piemontese attiva nella produzione energetica si è affidata a Martingale Risk per contestare un contratto derivato di tipo Interest Rate Swap (IRS) stipulato con il proprio istituto di credito. La società lamentava la presenza di costi occulti e la violazione delle normative finanziarie, richiedendo la restituzione delle somme versate alla banca. Grazie a un’approfondita analisi condotta da Martingale Risk, sono emerse numerose irregolarità a carico della banca, in particolare la mancanza di trasparenza e chiarezza riguardo ai costi, al valore del contratto e ai rischi connessi all’operazione finanziaria. Le anomalie principali riguardavano l’omessa comunicazione del Mark to Market e dei criteri necessari per il suo calcolo, oltre all’assenza di un’adeguata esplicitazione delle commissioni e dei costi impliciti. Questa mancanza di trasparenza ha impedito all’azienda di comprendere pienamente i rischi associati al contratto derivato, portando a ingenti perdite finanziarie. Di conseguenza, la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato nullo il contratto, condannando la banca a restituire le somme pagate, per un totale di € 221.335,64.

Recuperi extragiudiziali per aziende e enti locali

Oltre ai successi ottenuti in sede di contenzioso, Martingale Risk ha recentemente recuperato più di € 873.000 attraverso soluzioni transattive, evitando il ricorso a cause legali. Questi risultati sono stati raggiunti grazie a negoziazioni dirette con le banche, dimostrando la capacità della società di garantire risarcimenti anche attraverso accordi bonari.

Un partner strategico per le imprese e gli enti locali

Grazie alla sua consolidata expertise, Martingale Risk si conferma un partner di riferimento per le imprese, offrendo un supporto concreto nella difesa dei loro diritti e garantendo l’accesso alla giustizia finanziaria. La sua missione si distingue come un elemento di svolta fondamentale per le aziende che affrontano sfide legate ai contratti derivati.

Martingale Risk, con oltre 15 anni di esperienza, è l’unica realtà in Italia a offrire alle aziende la possibilità di intraprendere cause legali senza alcun costo anticipato. Attraverso un’Analisi Gratuita della posizione contrattuale, fornita entro poche settimane, la società consente alle imprese di valutare con precisione le perdite potenziali e le possibilità di recupero.

Questo servizio si rivela uno strumento cruciale per le aziende, specialmente in un contesto in cui le relazioni con le banche sono sempre più complesse.

Contatti:

https://martingalerisk.com/

Numero verde: 800 057 750

Whatsapp: https://api.whatsapp.com/send?phone=390289092280

Email:info@martingalerisk.com

Chatta con Martingale Risk