Riscatto fondo pensione: cosa sapere per una scelta oculata secondo SoldiExpert SCF

Gennaio 25, 2024

(Adnkronos) – Milano 25 gennaio 2024. Molti italiani si trovano ad affrontare una decisione cruciale riguardante il proprio fondo pensione: rendita o riscatto fondo pensione?

SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, ha scritto sul proprio sito un utile report con diversi consigli sull’argomento e pubblicato anche un video tutorial sul proprio canale YouTube e proviamo qui a sintetizzare le informazioni più rilevanti (sul sito SoldiExpert.com è possibile ulteriormente approfondire anche richiedendo una consulenza personalizzata).

Riscatto fondo pensione, le regole da conoscere

Decidere se optare per una rendita o per il riscatto fondo pensione occorre comprendere le regole del “gioco” (dettate dalla normativa) e le opzioni disponibili. Il riscatto del fondo pensione può avvenire attraverso una rendita o sotto forma di capitale, ma la scelta non è sempre così libera come si potrebbe pensare. Oltre a una certa soglia di capitale accumulato nel fondo pensione (che sia aperto, negoziale o un PIP), è possibile ritirare solo il 50% del capitale accumulato, mentre il restante importo dovrà essere incassato gradualmente tramite una rendita.

E nel caso si opti per la rendita, esistono diverse tipologie tra cui scegliere, ciascuna con effetti significativi sull’importo della rendita stessa.

Optando per la rendita, si aprono infatti, diverse possibilità, ognuna con implicazioni finanziarie differenti come costi e opportunità. Per esempio la rendita vitalizia immediata, la rendita vitalizia con anni garantiti, la rendita vitalizia reversibile e la rendita vitalizia immediata con contro-assicurazione sono solo alcune delle opzioni disponibili.

Nel video esplicativo che SoldiExpert SCF ha messo a disposizione sul proprio sito e sul proprio canale YouTube, Marco Cini, consulente finanziario autonomo e indipendente di SoldiExpert SCF presenta esempi concreti e analisi dettagliate per aiutare gli utenti a prendere decisioni informate.

Riscatto del Fondo Pensione e Costruzione Autonoma della Rendita

Uno scenario esaminato è quello di Andrea, un pensionato con 50.000€ nel fondo pensione. Cini mostra chiaramente le differenze tra percepire una rendita vitalizia e riscatto fondo pensione per l’intero capitale per investirlo autonomamente, evidenziando vantaggi tangibili grazie a esempi calcolati basati sui tassi di mercato attuali.

Fondo Pensione e Analisi di Lungo Termine

Soldiexpert SCF sottolinea l’importanza di considerare non solo gli importi delle rendite ma anche la gestione e il destino del capitale accumulato. In alcuni casi, il riscatto del fondo pensione sotto forma di capitale e l’eventuale investimento in autonomia potrebbero essere più vantaggiosi a lungo termine, soprattutto considerando la prevista durata della vita.

Consigli e Opinioni Esperte

Si consiglia di effettuare un’analisi accurata prima di prendere decisioni cruciali sul proprio fondo pensione. L’invito è rivolto a riflettere e a consultare esperti come Soldiexpert SCF, che offre consulenza indipendente senza legami con banche o fondi previdenziali.

Se si hanno dubbi su come costruire in modo lungimirante la propria parte previdenziale nella scelta degli strumenti più adeguati e nel comprendere i vantaggi e svantaggi dei fondi pensione (compreso come prepararsi al riscatto fondo pensione) può essere utile dedicare qualche minuto a guardare il video esplicativo preparato da SoldiExpert SCF.

Ogni decisione che influenzerà la stabilità finanziaria futura richiede un’analisi accurata.

Ed è possibile naturalmente richiedere una consulenza ad hoc agli esperti di SoldiExpert SCF sui temi di risparmio e previdenza.

Una struttura di consulenza (autorizzata e presente sul mercato da oltre 20 anni) senza conflitti di interesse (non riceve, ne può ricevere commissioni o premi da nessun intermediario sugli strumenti eventualmente consigliati perché ha scelto di essere remunerata esclusivamente dal cliente finale) che può fornire una seconda opinione gratuita prima di valutare se è necessaria una consulenza personalizzata.

Informazioni su SoldiExpert SCF

Questo contributo è stato realizzato con SoldiExpert SCF una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendenti in Italia, specializzata nel assistere senza conflitti d’interesse (la remunerazione è esclusivamente a parcella, fee only) investitori piccoli e grandi nella gestione del proprio patrimonio, selezionare i migliori strumenti (azioni, obbligazioni, ETF, fondi..) o prodotti in base alle specifiche di ciascun cliente e supportarli con il proprio Ufficio Studi come strategie d’investimento e analisi.

