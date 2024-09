Rischio privacy europeo: Áudea e INVEO Group insieme per una partnership sull’asse Spagna Italia

17 Settembre 2024

(Adnkronos) – Nuova alleanza per potenziare i servizi di protezione dei dati e cybersecurity garantendo elevati standard di sicurezza, efficienza e conformità normativa in risposta all’aumento delle violazioni di dati.

Madrid, Roma – 17 Settembre 2024 – Áudea, leader spagnolo nei servizi di cybersecurity, e INVEO Group, gruppo italiano specializzato in privacy governance, certificazione e consulenza in materia di data protection, annunciano la formalizzazione di una partnership volta a rafforzare e ampliare i servizi di protezione dei dati nei rispettivi territori nazionali.

Questa alleanza strategica rappresenta un passo significativo per entrambe le società, permettendo di combinare le rispettive competenze e risorse per offrire soluzioni di protezione dei dati complete e integrate ai propri clienti. La sinergia tra Áudea e INVEO Group garantirà elevati standard di sicurezza, efficienza e conformità normativa, rispondendo in modo ottimale alle crescenti esigenze di protezione dei dati a livello internazionale.

I dati comunitari spagnoli, come riportato dal Rapporto Annuale dell’Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati (AEPD), indicano un aumento delle violazioni di dati personali del 25%, con oltre 3.500 incidenti segnalati; parallelamente, il Rapporto Annuale del Garante per la Protezione dei Dati Personali in Italia evidenzia un incremento del 20% delle violazioni, con più di 2.800 incidenti.

In risposta a questo panorama, la partnership tra Áudea e INVEO Group si propone di implementare misure transnazionali proattive per potenziare la protezione delle informazioni sensibili delle aziende e dei cittadini, rafforzando, attraverso un approccio olistico alla sicurezza dei dati, i servizi di valutazione e gestione dei rischi, le strategie di mitigazione e i piani di risposta agli incidenti.

Johanna Álvarez, Responsabile dell’area Privacy Compliance e DPO di Áudea sostiene che è fondamentale unire le forze e stabilire alleanze solide per adottare misure adeguate nella lotta contro la criminalità informatica, dove il furto di dati rappresenta da sempre guadagni per i gruppi di criminali informatici a livello mondiale.”

Commenta Riccardo Giannetti, Chairman di Inveo Group: “Crediamo fermamente che la collaborazione tra diverse realtà di diversi paesi sia la leva per promuovere l’etica europea del dato e possa apportare per le aziende una crescita esponenziale in termine di business continuity applicata alla sua gioernance. Seppure ognuno con le proprie esperienze e declinazioni in termine di controllo nazionale operiamo sotto le medesime regole comunitarie ed ogni scambio può produrre solo benefici. Inveo group sin dalla sua fondazione ha l’obbiettivo di rispondere attivamente ad ogni criticità ed essere in grado di coprire ogni tipologia di servizio in ambito data protection, rafforzandolo su tutto il territorio europeo.”

ÁUDEA

Áudea è una società di consulenza tecnologica nel settore della sicurezza informatica, specializzata in Cybersecurity, Conformità e Privacy, con oltre 20 anni di esperienza, ed è parte del Gruppo Logicalis, un integratore di soluzioni di sicurezza e servizi gestiti con presenza in più di 26 paesi.

L’informazione è uno degli asset più importanti per qualsiasi organizzazione, e l’obiettivo fondamentale di Áudea, in qualità di fornitore globale di sicurezza delle informazioni, conformità e privacy, è aiutare le aziende a proteggerle, offrendo servizi professionali che coprono tutte le aree della Cybersecurity, Privacy e Conformità, rispondendo a quasi ogni esigenza.

Per garantire la qualità dei suoi servizi, Áudea possiede diverse certificazioni che attestano la sua solidità tecnica: ISO/IEC 27001 per i Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni, ISO 9001 per i Sistemi di Gestione della Qualità e lo Schema Nazionale di Sicurezza (ENS).

Per maggiori informazioni, visita:https://www.audea.com/en/home/

INVEO GROUP

Inveo Group è il principale leader italiano nel panorama della gestione degli aspetti legati alla privacy e Data Protection, con una storia di oltre 30 anni nella gestione delle GDPR e Privacy. Annovera tra i suoi principali clienti, multinazionali, enti pubblici e aziende operanti in Italia, USA e Svizzera.

Inveo Group opera oggi attraverso tre diverse realtà – Inveo Certification (Ente di certificazione Accreditato da Accredia nell’ambito delle attività di data protection, a fronte della norma ISO/IEC 17065:2012) , Inveo Academy specializzato nella formazione GDPR per professionisti e aziende e Inveo Advisory – con team dedicati e indipendenti, che lavorano al fianco delle imprese per assicurare l’adeguatezza dei processi in materia di trattamento dei dati personali.

Inveo Group, attraverso Inveo Certification è ente di certificazione per lo schema proprietario ISDP©10003, schema di certificazione Data Protection – GDPR accreditato in accordo con la norma EN ISO/IEC 17065:2012 dall’ente unico nazionale Accredia, per la valutazione di conformità al regolamento EU 2016/679.

Per maggiori informazioni, visita: https://www.in-veo.com/