Ristorante La Ficarigna: il meglio della tradizione gastronomica salentina con un tocco di toscanità

Maggio 29, 2023

(Adnkronos) – Un luogo di gusto e ristoro a Specchia “borgo tra i più belli d’Italia”, nel cuore del Salento

Lecce, 29 maggio 2023. Chi sceglie di andare in vacanza in Puglia sa bene che oltre a godere del suo mare cristallino, potrà vivere indimenticabili esperienze enogastronomiche. “Non solo piatti tipici della cucina contadina locale ma anche fusioni fra più tradizioni culinarie italiane”, dichiara lo chef de La Ficarigna, ristorante nel cuore del Salento che ha dato vita ad un concept enogastronomico fuori dagli schemi.

Sì, perché il ristorante dell’entroterra salentino, unendo due fra le cucine più amate dagli italiani, quella salentina e quella toscana, è un punto di riferimento per locali e turisti, dal lontano 2006: un luogo di ristoro egusto il cui nome deriva da “fico d’india”, la pianta che idealmente simboleggia il Salento e che circonda questa caratteristica location dagli archi in pietra.

Ubicato nell’incantevole borgo salentino di Specchia, designato fra i cento più belli d’Italia e classificato come “migliore destinazione rurale emergente” dal Belpaese, la Ficarigna è un ristorante con una forte identità: di inverno la sala interna climatizzata rievoca il paesaggio tipico di un bosco, perché arredata con materiali naturali dai colori tenui che ricordano il legno, il lino, la juta. D’estate, un giardino attorniato da scenografici fichi d’india e luci soffuse, fa immergere immediatamente in un’atmosfera rurale tipicamente salentina. La cucina è un alternarsi di tipicità salentine e toscane, rivisitate e personalizzate dallo chef e titolare, Daniele Gambini.

“Ravioli ricotta e spinaci in salsa di noci, filetto di maiale al fumo d’ulivo con cardoncelli, trancio di spigola in crosta di patate, tagliata di manzo rucola e grana, sono solo alcune delle proposte culinarie di questo ristorante”, prosegue Helena, moglie dello chef e responsabile di sala.

Fra i piatti sempre creativi e vivaci, che spaziano fra terra e mare, a spiccare è senz’altro la celeberrima “specialità”: una pasta flambata con brandy, all’interno di una scenografica ruota di Grana Padano, la cui preparazione è un vero e proprio show cooking, puntualmente postato sui social dai commensali provenienti da ogni parte di Italia e del mondo.

“Tutto l’anno, in questo speciale ristorante salentino, dove non mancano accostamenti e connessioni fra sapori gastronomici provenienti anche da altre parti d’Italia, è possibile festeggiare ricorrenze o piccole cerimonie come battesimi, cresime, onomastici e compleanni, personalizzandoli nel menù e nella mise en place”, conclude la responsabile di sala.

La Ficarigna, per la sua spiccata personalità, è oggi un ristorante di riferimento per l’intero Salento e per i viaggiatori più esigenti dal punto di vista enogastronomico e culturale: un luogo di ristoro appartato, dove piatti concreti e fantasiosi, offrono un’esperienza culinaria che rimane impressa.

https://www.laficarigna.it/

