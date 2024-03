Ristrutturare casa: l’importanza di rivolgersi a dei professionisti

Marzo 13, 2024

(Adnkronos) – Milano, 13 Marzo 2024. Per ristrutturare casa non è indispensabile rivolgersi a dei professionisti (geometri, architetti, ingegneri, ditte di costruzioni, eccetera), ma qui di seguito proveremo a capire insieme perché scegliere su e-commerce e negozi competenti come Tecnomat.it potrebbe essere comunque una buona idea. Di qualunque genere siano i lavori di ristrutturazione richiedono tempo, risorse, energie: la guida di un professionista può rivelarsi essenziale, proprio per questo, per raggiungere prima e meglio i risultati desiderati.

Un professionista delle ristrutturazioni aiuta innanzitutto chi vi si rivolge a individuare le reali necessità della casa e dove e come è prioritario intervenire. Potrebbe essere del tutto inutile cambiare le vecchie mattonelle del bagno, infatti, senza essersi accertati prima che l’impianto idraulico e quello elettrico siano perfettamente funzionanti e non necessitino di interventi radicali. Allo stesso modo far installare un cancello automatico potrebbe non essere la priorità per la sicurezza del proprio edificio, se non si è ancora provveduto a realizzare recinzioni e mura esterne di confine. Condividere gli obiettivi della ristrutturazione con i propri professionisti di fiducia è, così, il primo passo utile per capire da dove iniziare con i lavori a casa ed evitare spese non necessarie e tempi eccessivamente lunghi.

Chi se ne occupa per professione, in altre parole, aiuta soprattutto a programmare e sotto i punti di vista più diversi i lavori di ristrutturazione, evitando quanto più possibile imprevisti e inefficienze. Chi ha già avuto operai in casa sa bene, del resto, che quella di sforare sul budget o sui tempi di cantiere è una probabilità tutt’altro che remota. Un’attenta programmazione è l’unico modo per non ritrovarsi a spendere molto di più di quanto si aveva intenzione di fare per ristrutturare casa e per non prolungare i lavori molto oltre la data di consegna prevista: non è detto, però, che si riesca a programmare tempi e budget della ristrutturazione da soli, soprattutto se non si ha molta familiarità con la materia o è la prima volta che ci si ritrova a farlo.

Da soli non è detto soprattutto che i neofiti delle ristrutturazioni sappiano come muoversi nei meandri dei permessi da chiedere, la documentazione da presentare e i numerosi altri passaggi burocratici da compiere prima di poter iniziare i lavori a casa. Affidarsi a dei professionisti del settore può essere la soluzione più pratica per non ritrovarsi in un continuo andirivieni da uffici tecnici e simili e per scongiurare problemi in caso di controlli: nessuno vorrebbe mai ritrovarsi, del resto, con un cantiere in casa bloccato per la mancanza di SCIA, CILA, certificazioni di sicurezza.

Per quanto richieda una spesa inziale – a volte anche considerevole – rivolgersi a dei professionisti delle ristrutturazioni potrebbe aiutare, infine, a risparmiare. Architetti, geometri, ingegneri che seguono i lavori di casa, come in parte già si accennava, aiutano a scongiurare quegli imprevisti che nella maggior parte dei casi si rivelano doppiamente costosi perché allungano i tempi di lavorazione e richiedono l’impiego di più manodopera o di più materie prime. Questi professionisti delle ristrutturazioni, però, possono anche suggerire ai propri clienti bonus, finanziamenti, sgravi fiscali e gli iter per accedervi in modo da risparmiare il più possibile sui costi della ristrutturazione.

