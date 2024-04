Rivoluzione nel trattamento del dolore cronico: Taopatch®, la nanotecnologia che promette benessere

16 Aprile 2024

(Adnkronos) – Treviso, 16 aprile 2024 – Il dolore cronico, definito come una condizione debilitante che persiste per oltre tre mesi, affligge il 20% della popolazione europea, traducendosi in oltre 13 milioni di persone solo in Italia. Il Dr. Fabio Fontana, esperto di biofisica applicata alla medicina e CEO di Tao Technologies, ha vissuto sulla propria pelle gli effetti debilitanti del dolore cronico, come conseguenza di un incidente automobilistico.

L’esperienza personale del Dr. Fontana, lo ha spinto a dedicare anni alla ricerca di una soluzione definitiva, culminata nello sviluppo di Taopatch®, un dispositivo medico nanotecnologico di terapia luminosa e grazie a questa scoperta il dolore cronico che colpisce la vita quotidiana e le relazioni personali su diversi livelli, potrebbe presto vedere una svolta significativa.

Taopatch® rappresenta un’evoluzione nella fototerapia. Si tratta di un mini laser che, grazie alle sue dimensioni ridotte, può essere indossato discretamente, offrendo un trattamento continuo e rivoluzionario per il dolore. La combinazione unica di nanotecnologia e terapia luminosa si è dimostrata efficace nel ridurre i sintomi del dolore cronico, segnando un progresso significativo verso un approccio più umano e sostenibile alla gestione del dolore stesso.

La visione del Dr Fontana è chiara: migliorare il benessere individuale attraverso l’innovazione. Taopatch® è la risposta alle sfide poste dal dolore cronico, offrendo una soluzione senza effetti collaterali indesiderati. Questo dispositivo non è solo il culmine di anni di ricerca e dedizione, ma anche un simbolo dell’impegno verso un futuro in cui il dolore non limiti più le potenzialità umane”.

L’efficacia di Taopatch® è stata messa in evidenza anche da uno studio che ha coinvolto più università e che ha dato vita ad una tesi presentata all’Università di Trieste (Nanobiotecnologie), dimostrando una riduzione del 50% dei sintomi del dolore nei pazienti trattati, come confermato dalla scala VAS (p-value < 0,001). Dati molto significativi che sono stati rilevati da operatori con specializzazioni diverse dopo aver esaminato un campione di 650 pazienti, ottenendo tutti lo stesso risultato uniformemente positivo.

L’impatto di Taopatch® va oltre il trattamento del dolore cronico. Nel mondo dello sport, atleti di ogni livello hanno riconosciuto i benefici di questo dispositivo nel migliorare il recupero post-allenamento e nel ridurre il dolore muscolare.

Perfino leggende dello sport come Novak Djokovic hanno utilizzato Taopatch® definendolo, proprio lo scorso anno al Roland Garros, come il più grande segreto della sua carriera.

Ma Taopatch® non si ferma qui. La sua presenza è stata notata anche nell’industriadell’intrattenimento, da star internazionali come l’attore Robert Downey Junior, testimonianza di come la terapia luminosa possa offrire supporto non solo agli atleti ma anche ai professionisti del mondo dello spettacolo, spesso costretti a lunghe sedute di lavoro, nelle quali il dolore deve essere necessariamente alleviato e tenuto sotto controllo.

In Tao Technologies, la ricerca e l’innovazione sono al centro di tutto quello che viene fatto. Taopatch® è solo l’inizio, per il Dr. Fontana che continua a esplorare nuove frontiere nelle nanotecnologie e nella terapia luminosa, con l’obiettivo di creare soluzioni che migliorino la qualità della vita di milioni di persone in tutto il mondo.

Con Taopatch®, Tao Technologies si pone all’avanguardia nella lotta contro il dolore cronico, offrendo speranza e una nuova possibilità a chi ne soffre. La promessa di Taopatch® è chiara: un futuro in cui il dolore non è più una sentenza, ma un ostacolo superabile grazie all’innovazione e alla ricerca.

