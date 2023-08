RLC srl porta nel settore della logistica soluzioni ecosostenibili

Agosto 4, 2023

(Adnkronos) – Grazie a prodotti come anche Stretch Paper, film estendibile in carta, l’azienda sta rivoluzionando il settore all’insegna della sostenibilità e della sicurezza

San Gregorio di Catania (CT), 4 agosto 2023. L’ambiente in cui viviamo ha bisogno di noi, ora più che mai. Per fortuna gli esempi di realtà ecosostenibili che pongono massima attenzione al rispetto del pianeta ormai si trovano in ogni settore, ma ci sono aziende che ne hanno fatto una vera e propria missione, scoprendo che il successo e la crescita passano anche attraverso pratiche innovative e prodotti green. È questo il caso di RLC srl, un’azienda fondata nel 2007 da Fabrizio e Roberto Laurentini e specializzata nella commercializzazione di soluzioni per l’ottimizzazione dei costi di confezionamento, stoccaggio e movimentazione merci. Nel corso degli anni, RLC Srl ha ampliato la propria gamma di prodotti includendo collanti alimentari per la pallettizzazione, fogli antiscivolo con le relative varianti, airbag per container, disseccanti, angolari ultraresistenti e coperture termiche per bancali e container. Grazie alla qualità dei suoi prodotti e a una rete consolidata di partner tecnici, segnalatori, rivenditori e agenti, RLC Srl si è affermata come un punto di riferimento per coloro che cercano soluzioni innovative, ecologiche, economiche ed efficaci per ridurre i costi di confezionamento, i danni alle merci, gli sprechi e l’impatto sull’ambiente.

“Oggi possiamo contare su una vastissima gamma di prodotti che stanno già rivoluzionando il nostro settore”, spiega Roberto Laurentini. “Fogli antiscivolo di varie grammature e spessori per stabilizzare le confezioni sui bancali e ridurre l’uso del film estensibile, interfalde antiscivolo ideali per qualsiasi tipo di superfici, airbag per container di varie misure e facilmente posizionabili negli spazi vuoti tra le merci, angolari super resistenti per sovrapporre i bancali aumentando notevolmente la capacità di carico dei container, e non solo. RLC distribuisce anche disseccanti capaci di assorbire fino al 250 percento del loro peso per proteggere le merci dall’umidità durante il trasporto in container, fodere termiche per container e bancali, utili per mantenere stabile la temperatura durante il trasporto, e il GRIP FIX, nato nel 1979, un sistema ecologico per la stabilizzazione delle pedane basato sull’antiscivolo liquido per sacchi, cartoni e fardelli a base acqua che non rovina le superfici e non altera gli inchiostri. Grazie a questi prodotti, dal 2007 a oggi, in Italia, sono state risparmiate circa 5.300 tonnellate di film estensibile, la cui produzione e smaltimento sono altamente impattanti sull’ambiente. La nostra clientela è molto trasversale, rientriamo in tutti i settori produttivi e ci appoggiamo solo a fornitori Europei”.

Ma se ad ogni problema corrisponde una soluzione, gli esperti di RLC sono riusciti a trovare anche il perfetto prodotto complementare al classico film estensibile in ottica ecologica e in grado di garantire riservatezza e massima protezione. “Stiamo parlando di Stretch Paper, il film in carta estensibile fino a oltre il 40 percento che coniuga un impatto ridotto sull’ambiente con la massima sicurezza per il contenuto dei pallet”, dichiara il manager. “Questo prodotto innovativo rappresenta una soluzione ecologica e sostenibile per l’imballo, offrendo numerosi vantaggi. Una delle caratteristiche più significative di Stretch Paper è la sua composizione completamente in carta, che garantisce un imballaggio ecosostenibile al 100 percento. Oltre a ridurre l’impatto ambientale, la carta opaca offre una protezione completa, nascondendo il contenuto del pallet da occhi indiscreti e mantenendo la riservatezza dei prodotti. Ma ci sono anche diversi altri vantaggi funzionali. Oltre al suo impegno ecologico e alla riservatezza, infatti, Stretch Paper garantisce una sensibile riduzione dei costi di smaltimento: grazie anche alla sua natura completamente cartacea, lo smaltimento dei rifiuti diventa più semplice e meno costoso rispetto ai tradizionali imballaggi che includono plastica o materiali misti. Questo prodotto, inoltre, risulta estremamente versatile: nonostante sia leggero, Stretch Paper può essere utilizzato in combinazione con Grip Fix o i fogli antiscivolo, garantendo stabilità e sicurezza anche per pallet di peso elevato. E non è tutto, perché Stretch Paper è disponibile anche con certificazione FSC, garantendo che il materiale utilizzato provenga da fonti sostenibili e gestite in modo responsabile”.

Stiamo parlando di un prodotto davvero rivoluzionario che unisce sostenibilità ambientale e alta funzionalità. “Questo e altri prodotti non sono che la concreta testimonianza del nostro profondo impegno verso l’ambiente”, conclude Laurentini. “Grazie al lavoro di RLC srl, molte aziende hanno evitato l’emissione di circa 10.000 tonnellate di CO2 nel corso degli anni. Questo notevole risultato testimonia l’importanza delle soluzioni offerte dalla nostra azienda nel supportare i clienti nell’adozione di pratiche di imballaggio più ecologiche e sostenibili”. Insomma, RLC srl è sinonimo di futuro: un futuro che abbraccia l’uomo all’interno del suo contesto, un futuro in cui poter ricercare sicurezza e convenienza senza trovare compromessi che danneggino il nostro magnifico pianeta.

www.antislip.it