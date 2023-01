Roberta Campesi: “Fondamentale il ruolo dell’avvocato per la tutela del business aziendale”

Gennaio 18, 2023

(Olbia, 18/01/2023) – Dal passaggio generazionale agli investimenti, dai cambiamenti del mercato alla tutela del patrimonio, sono numerosi i rischi per le aziende. La figura dell’avvocato permette di gestire i momenti delicati, accompagnando gli imprenditori verso scelte ponderate

Olbia, 18/01/2023 – La vita delle imprese è costellata da potenziali rischi che possono giungere improvvisi e da ambiti diversi, mettendo in difficoltà la sopravvivenza stessa delle aziende. Cambiamenti bruschi del mercato causati, come abbiamo assistito negli ultimi anni, da pandemie e guerre, problemi legati agli asset societari, il passaggio generazionale o, in ultima analisi, la mala gestione rischiano di compromettere il business degli imprenditori, con conseguenze nefaste. La figura dell’avvocato d’affari sta acquisendo sempre più valore nella gestione strategica imprenditoriale, diventando centro del raccordo di varie figure professionali. “In questo particolare momento storico sono numerosi i rischi per la tenuta aziendale, che si aggiungono a quelli che l’imprenditore affronta quotidianamente, specifici del settore di riferimento”, evidenzia Roberta Campesi, advisor strategico con studio a Olbia-Porto Cervo e Milano che ha fatto della prevenzione il cuore pulsante della sua consulenza. Per questo motivo “è fondamentale gestire le problematiche insieme al giusto professionista”, prosegue l’Avvocato Campesi. Giocando d’anticipo, l’imprenditore può creare una strategia insieme all’avvocato, evitando il rischio contenzioso e prevenendo future questioni giudiziarie. “Un’attività di squadra, che prevede la partecipazione di professionalità nevralgiche nella vita dell’azienda quali il commercialista e il notaio, col coordinamento dell’avvocato che vede dall’alto la strategia da affrontare”, spiega Campesi.

Questo tipo di modello permette di anticipare i problemi futuri e aiuta l’imprenditore nella gestione di questioni che, spesso e volentieri, da soli non si è in grado di affrontare. “Accanto al rapporto di fiducia — prosegue Roberta Campesi — l’imprenditore deve cercare la competenza, individuando l’Avvocato capace di costruire un progetto da realizzare di comune accordo, che rispetti il ruolo di ciascun professionista, facendo interagire le varie materie affinché ci sia il risultato migliore per l’azienda e il titolare”. Da qui l’importanza di un vero e proprio check up completo della salute dell’impresa, che possa mettere in luce le eventuali problematiche che possono verificarsi. “L’azienda ha la necessità di avere accanto un professionista che sia in grado di osservare attentamente non solo i problemi già esistenti ma soprattutto quelli nascosti. Ecco perché — analizza Roberta Campesi — la strategia d’impresa diventa importante sotto il profilo del diritto, aiutando l’imprenditore a gestire le novità legislative che deve affrontare a tutti i livelli, con la figura dell’avvocato che coordina strategicamente il sistema sottostante e che, altrettanto strategicamente, sceglie i propri compagni di gioco per il benessere dell’azienda”.

