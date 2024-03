Roberto Santangelo, Professione Retrogamer: il Bestseller su come fare della passione per il retrogaming un business

Marzo 12, 2024

(Adnkronos) – Milano, 12.03.2024 – La passione per i videogiochi accomuna centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Quello che tuttavia molti non sanno è che dietro al mondo del gaming vintage si nasconde un vero e proprio business.

Per tutti coloro che desiderano trasformare la propria passione per i videogames in una vera e propria professione, esce oggi il libro di Roberto Santangelo “PROFESSIONE RETROGAMER. Come Diventare un Esperto del Retrogaming Attraverso la Sperimentazione Pratica e l’Approfondimento Tecnico Per Trasformare la Passione in Competenza” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per esplorare il mondo del retrogaming anche in ottica di business.

“Il mio libro è una vera e propria guida pratica in grado di rispondere a tutte le domande che una qualsiasi persona si pone nell’approcciare la professione di tecnico restauratore vintage” afferma Roberto Santangelo, autore del libro. “Con un linguaggio semplice e diretto spiego come eseguire, passo dopo passo, tutte le fasi che comprendono l’intero processo di restauro di una console vintage, avendo prima ripercorso nelle fasi più salienti, com’è nato e come si è sviluppato questo settore, fino al suo culmine ed al successivo declino”.

Secondo l’autore, quella per il retrogaming è una passione capace di avvicinare tanto le vecchie quanto le nuove generazioni. Come afferma lo stesso Roberto Santangelo nel suo libro, fare di questa passione un business è possibile. Tutto sta nel seguire i consigli presenti nel libro.

“Se c’è un business che, in qualsiasi periodo storico, davvero non conosce crisi questo è quello dei videogiochi vintage” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Roberto Santangelo, attraverso il proprio libro, ci mostra come intraprendere un percorso professionale in questo particolare settore, il tutto riportando alla luce vere e proprie pietre miliari del videogaming come l’Atari VCS2600, il Nintendo GameBoy o il Sega Master System, che ancora oggi vantano milioni di appassionati in tutto il mondo”.

“Ho conosciuto Giacomo Bruno tramite uno dei suoi corsi di formazione al quale ho partecipato. È stato in quell’occasione che ho capito l’importanza di scrivere un libro” conclude l’autore. “Il team Bruno Editore mi ha aiutato con professionalità a scrivere questo mio libro sostenendomi in ogni fase del progetto editoriale”

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4bZZ4Fg

Roberto Santangelo, nato a Milano nel 1964, appassionato di videogiochi fin dal loro ingresso nel mercato italiano, influenzato da questa ventata di novità, decise d’intraprendere con marcato interesse gli studi superiori ad indirizzo elettronico. Frequentando amicizie con lo stesso interesse, ben presto si avvicinò allo studio della materia sul campo grazie ad un radiotecnico titolare di un laboratorio di riparazioni che gli permetteva di assistere ed a volte anche partecipare attivamente alle riparazioni, unendo teoria e pratica. Con l’avanzare del tempo si è concentrato nel settore della riparazione e del restauro di consolle ed apparati Hi-FI vintage, senza tralasciare l’assemblaggio e la riparazione di computer fissi, affiancando un percorso di autoapprendimento ad indirizzo informatico per interventi di manutenzione sul software e sicurezza informatica di livello base. Email: robertosantangelo64@gmail.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 33 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it