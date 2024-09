RoboMarkets modifica il proprio modello di business europeo, puntando a diventare leader nel brokeraggio azionario

9 Settembre 2024

LIMASSOL, Cipro, 9 settembre 2024 /PRNewswire/ — Il gruppo RoboMarkets annuncia cambiamenti strategici al suo modello di business europeo; la loro implementazione è prevista entro la fine del 2024.

In un comunicato stampa, il gruppo ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Date le condizioni del mercato europeo, abbiamo deciso di concentrare le nostre operazioni e competenze europee principalmente per servire investitori e trader azionari”.

Come parte di questo cambiamento, l’entità con sede a Francoforte e regolamentata dalla BaFin, RoboMarkets Deutschland GmbH, diventerà il centro per servire i clienti al dettaglio europei, concentrandosi esclusivamente su azioni, obbligazioni ed ETF. Dall’inizio del 2025 RoboMarkets Ltd, con sede a Cipro e regolamentata dalla CySEC, diventerà un broker istituzionale e non servirà più i clienti al dettaglio. Questo cambiamento consentirà all’azienda di concentrarsi costantemente sugli aspetti tecnologici, esecutivi e di alta qualità dei suoi prodotti, ottimizzandoli in maniera permanente.

L’offerta di strumenti ad alto rischio e con leva finanziaria, come FX e CFD, sarà completamente interrotta e dall’inizio del 2025 non saranno più disponibili tramite le entità europee di RoboMarkets.

Vanyo Walter, Direttore di RoboMarkets Deutschland GmbH, ha commentato: “RoboMarkets ha una solida competenza in informatica, liquidità e altri aspetti del brokeraggio, che puntiamo a sfruttare per competere efficacemente nel settore del brokeraggio azionario. La nostra piattaforma proprietaria, sviluppata dal nostro team di informatici e supportata da continui investimenti in tecnologia, è progettata per avvantaggiare i nostri clienti e attrarre più trader e investitori autonomi in Europa. Andando avanti, RoboMarkets Deutschland GmbH amplierà costantemente la sua offerta e i suoi mercati azionari, ottimizzerà le condizioni di trading e manterrà un ambiente stabile, competitivo e attraente per i clienti. Riteniamo che il mercato dell’autoinvestimento e del trading di azioni crescerà in modo significativo in Europa e ci impegniamo a diventare uno dei principali broker azionari della regione”.

Informazioni sul gruppo RoboMarkets

RoboMarkets Ltd è una società di intermediazione finanziaria europea con licenza CySEC numero 191/13. RoboMarkets fornisce servizi di investimento in molti paesi europei, garantendo l’accesso a piattaforme di trading proprietarie per gli operatori dei mercati finanziari.

RoboMarkets Deutschland GmbH è un broker regolamentato BaFin con licenza numero 154068. La società ha sede a Francoforte sul Meno.

