Rocket Sharing Club lancia l’esclusivo Progetto “Ambassador” a Cannes

Gennaio 26, 2024

(Adnkronos) – Cannes, 26 gennaio 2024 – In un evento che ha unito lusso e innovazione, Rocket Sharing Club ha recentemente svelato il suo ambizioso progetto “Ambassador” a Cannes, nel cuore della Riviera Francese. La presentazione del progetto si è tenuta in una delle località più rinomate al mondo, segnando un importante passo avanti per il Club nella sua missione di espansione a livello italiano e globale.

Luigi Maisto,CEO e Presidente di Rocket Sharing Company S.p.A., ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa, il Progetto Ambassador è il culmine della visione aziendale di unire leader influenti in una piattaforma di condivisione e crescita. Questa iniziativa consente ai leader imprenditoriali di diventare portavoce del brand, diffondendo la mission di crescita attraverso la collaborazione e la condivisione.

Rocket Sharing Club, natodall’innovativa Rocket Sharing Company S.p.A. società quotata alla Borsa di Milano, si è rapidamente affermato come leader nella promozione della collaborazione e crescita tra imprenditori. Il Club offre una gamma esclusiva di servizi, tra cui consulenze personalizzate, eventi di prestigio, e una varietà di altre opportunità uniche, tutte mirate a sostenere lo sviluppo personale e professionale dei suoi membri.

Daniele Viganò, uno dei padri fondatori di Rocket Sharing Club, ha sottolineato l’importanza del nuovo progetto Ambassador, con il quale la società punta a creare una rete di leader imprenditoriali che possano incarnare e promuovere i valori del club. Questi ambasciatori saranno figure chiave nel presentare l’esclusiva piattaforma proprietaria di beni e servizi basata sul modello B2B della Sharing Economy.

L’essenza del Progetto Ambassador è quella di coinvolgere leader influenti del mondo imprenditoriale come rappresentanti del brand. Questi ambasciatori avranno il compito di evidenziare i benefici unici offerti dal Club ai suoi membri, enfatizzando l’importanza della crescita attraverso la collaborazione e la condivisione.

Rocket Sharing Club continua a distinguersi per il suo impegno nell’organizzazione di eventi significativi che promuovono il cambiamento e l’innovazione nelle aziende. Tra gli eventi di rilievo in programma per il 2024, si annovera ‘Inspire Leadership’, previsto il 22 e 23 marzo a Milano. Questo evento, nella sua seconda edizione, riunirà migliaia di imprenditori, consulenti e manager per ispirare il cambiamento e favorire l’innovazione all’interno delle aziende.

Il lancio del Progetto Ambassador a Cannes è solo l’inizio di una serie di iniziative che Rocket Sharing Club intende implementare nei prossimi mesi. Con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria posizione come leader nel settore della collaborazione imprenditoriale.

Il club si impegna a offrire opportunità senza precedenti per la crescita e lo sviluppo dei suoi membri, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento unico nel suo genere, conclude Luigi Maisto.

Per informazioni:

https://rocketcompany.it/