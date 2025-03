Rockwell Automation all’Hannover Messe 2025 presenterà una tecnologia all’avanguardia per il controllo dei processi

26 Marzo 2025

La dimostrazione del nuovo skid di processo GEA metterà in evidenza come, dalla stretta collaborazione tra quattro aziende leader, possa nascere una tecnologia ‘plug-and-produce’ leader di settore

DÜSSELDORF, Germania, 26 marzo 2025 /PRNewswire/ — Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, oggi ha annunciato che, nel corso della sua partecipazione all’Hannover Messe di quest’anno, effettuerà la dimostrazione di una nuova tecnologia di separatori GEA presso lo stand Rittal and Eplan – E06, padiglione 11.

Progettato per i birrifici artigianali e i produttori di sidro, il nuovo skid utilizza GEA X Control, un sistema di controllo standardizzato di ultima generazione per le centrifughe sviluppato da GEA, con la collaborazione degli specialisti di Rockwell Automation di Germania, India e Stati Uniti. La soluzione include il software FactoryTalk® Optix™ di Rockwell, una nuova suite di progettazione basata su cloud che non solo migliora l’interfaccia uomo-macchina (HMI) e la visualizzazione dei dati, ma potenzia anche le capacità nell’Industrial Internet of Things (IIoT), nell’edge computing e nella gestione dei dati.

Le soluzioni software di Eplan sono state utilizzate per creare il sistema di controllo del separatore come digital twin collegato al controller e al software di progettazione Studio 5000® di Rockwell Automation. Utilizzando eViewAR di Eplan, basato sulla realtà aumentata, è possibile visualizzare il funzionamento del progetto direttamente a livello di quadro elettrico, anche con lo sportello chiuso, per una maggiore visibilità e interazione a livello di progettazione e assistenza. Rittal ha contribuito al progetto anche con soluzioni di sistemi di armadi, tutti perfettamente integrati nel digital twin.

“Siamo lieti di avere GEA al nostro fianco come partner OEM solido e pratico che vanta una competenza applicativa eccezionale”, afferma Vincenzo Monaco, direttore vendite di Rockwell Automation per la Germania. “Il nostro obiettivo comune è quello di elevare l’automazione, indipendentemente dalle dimensioni dell’impianto, e di offrire vantaggi competitivi ai clienti”.

“Questo progetto dimostra i numerosi vantaggi aggiuntivi forniti dalla trasformazione digitale”, spiega Sean Mulherrin, product manager di Eplan. “Non solo è possibile accedere più rapidamente ai dati digitalizzati, ma anche utilizzarli immettendoli nelle applicazioni downstream, come il cablaggio e la realizzazione del quadro elettrico, la visualizzazione dei processi o la programmazione della macchina”.

“L’interconnettività plug and play e l’approccio al packaging modulare offerti dalle soluzioni Rockwell rendono molto più semplice e veloce il nostro lavoro di ingegneri”, aggiunge Patrick Eickhoff, responsabile dello sviluppo software presso GEA. “Non solo possiamo proporci sul mercato più rapidamente, ma le nostre tecnologie ‘plug-and-produce’ consentono ai nostri clienti anche di generare valore in meno tempo. La tecnologia intelligente ci consente inoltre di sfruttare l’intelligenza artificiale per consentire a ingegneri e clienti di restare aggiornati molto più rapidamente sulle ultime tecnologie”.

I visitatori interessati alla dimostrazione del processo e ai tanti vantaggi delle tecnologie Rockwell Automation e del suo vasto ecosistema PartnerNetwork™ possono ottenere un biglietto gratuito per l’Hannover Messe da questo link.

GEA, Eplan e Rittal fanno parte dell’ecosistema PartnerNetwork™ di Rockwell Automation. GEA come OEM di livello Gold ed Eplan e Rittal come partner tecnologici. Rittal di recente ha ampliato la partnership con Rockwell in Nordamerica e in America Latina attraverso l’elemento Global Premium del Technology Partner Program.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l’immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Con sede a Milwaukee, nel Wisconsin, Rockwell Automation impiega circa 27.000 risolutori di problemi dedicati ai nostri clienti in più di 100 paesi alla fine dell’anno fiscale 2024. Per ulteriori informazioni su come stiamo dando vita alla Connected Enterprise nelle realtà industriali visitare il sito http://www.rockwellautomation.com .

