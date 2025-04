Rockwell Automation e AWS collaborano per trasformare il settore manifatturiero con soluzioni avanzate di automazione industriale all’Hannover Messe 2025

2 Aprile 2025

Le due aziende uniscono le proprie competenze per accelerare la trasformazione digitale del settore manifatturiero con soluzioni abilitate dal cloud.

DUSSELDORF, Germania, 2 aprile 2025 /PRNewswire/ — Rockwell Automation (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industrale e trasformazione digitale e Amazon Web Services, Inc. (AWS), annunciano oggi una collaborazione volta a semplificare e accelerare la trasformazione digitale del settore manifatturiero. Unendo la tecnologia operativa (OT) di Rockwell Automation alle avanzate soluzioni cloud e all’infrastruttura globale di AWS, le aziende industriali potranno contare su soluzioni cloud scalabili, sicure e flessibili per ottimizzare le performance degli asset, aumentare la visibilità operativa e ottenere insight utili a partire dai dati grezzi.

La profonda expertise di settore di Rockwell Automation e le sue soluzioni innovative di automazione, combinate con le avanzate capacità cloud di AWS, offrono ai produttori strumenti concreti per accelerare efficacemente il progresso digitale. Grazie ai significativi investimenti di AWS nelle unità di business industriali, il suo focus si allinea perfettamente ai mercati chiave di Rockwell Automation e tra questi, quelli life sciences, automotive e battery, beni di largo consumo e altri settori industriali. Questa collaborazione rafforza il modo in cui entrambe le aziende supportano i clienti comuni, connettendo in modo fluido i dati dal livello di fabbrica al cloud e abilitando analisi avanzate, applicazioni di AI e soluzioni software industriali.

“Le aziende di produzione hanno bisogno di soluzioni flessibili, scalabili e sicure per affrontare le sfide industriali di oggi», ha dichiarato Nicole Denil, vice president, global market access di Rockwell Automation. «Collaborando con AWS, stiamo aprendo nuove opportunità legate agli insight potenziati dall’AI, alla connettività edge-to-cloud e all’evoluzione dell’automazione industriale. Questo ci permette di trovare il punto di incontro con i clienti ovunque essi si trovino nel loro percorso digitale e di supportarli nell’utilizzo della piattaforma cloud di loro scelta.”

Nell’ambito di questa collaborazione, Rockwell Automation sta ampliando l’offerta software-as-a-service all’interno di FactoryTalk® Hub su AWS, rendendo disponibili sul Marketplace di AWS la propria soluzione industriale DataOps DataMosaix™ e il sistema computerizzato di gestione della manutenzione Fiix® (CMMS). Altre soluzioni FactoryTalk Hub saranno disponibili su questo stesso marketplace nel corso dell’anno, ampliando ulteriormente l’offerta cloud-based di Rockwell Automation.

“La nostra collaborazione con Rockwell Automation unisce la leadership di AWS nel cloud computing all’expertise di Rockwell nell’automazione industriale, per offrire soluzioni più complete e performanti”, ha dichiarato Ozgur Tohumcu, General Manager Automotive and Manufacturing di AWS.

“Insieme, stiamo offrendo alle aziende manifatturiere la possibilità di prendere decisioni più rapide e ottimizzare le operazioni, trasformando i dati operativi in insight azionabili grazie all’intelligenza del cloud AWS. Non ci limitiamo a implementare tecnologia — stiamo creando un percorso che consente alle imprese industriali di diventare più agili, efficienti e competitive in un settore in continua evoluzione.”

AWS è anche entrata a far parte del Rockwell Automation PartnerNetwork™ in qualità di Technology Partner. Questo importante traguardo sarà presentato all’ Hannover Messe, in programma dal 31 marzo al 4 aprile, dove saranno esposte le più recenti soluzioni industriali cloud-based di Rockwell presso lo stand AWS. I visitatori dello stand (Padiglione 15, stand D76) potranno assistere a dimostrazioni dal vivo delle principali soluzioni Rockwell ora disponibili su AWS, tra cui:

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è un leader globale nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale. La sua missione è connettere l’immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per ampliare ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Con sede a Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation, al termine dell’anno fiscale 2024, impiega circa 27.000 professionisti dedicati ai nostri clienti in oltre 100 paesi. Per scoprire realizzare The Connected Enterprise nelle aziende industriali, visitare www.rockwellautomation.com

Informazioni su Rockwell Automation PartnerNetwork™

Rockwell Automation crede profondamente nel valore della collaborazione; noi facciamo la nostra parte offrendo un ampio ecosistema di partner globali con tecnologie leader di mercato, supporto e servizi superiori e un approccio integrato ed efficiente al business. Orientatevi al successo su scala internazionale utilizzando l’ampia gamma di tecnologie e servizi innovativi della nostra rete che nessun fornitore singolo può fornire da solo. Per saperne di più su come PartnerNetwork contribuisce a fornire il valore di The Connected Enterprise®, visitate il programma PartnerNetwork.

