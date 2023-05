Rockwell Automation e Tabreed collaborano per promuovere la sostenibilità e l’efficienza grazie a operazioni integrate di raffreddamento degli impianti

Maggio 10, 2023

Tabreed riduce le emissioni di carbonio scegliendo le tecnologie di Rockwell Automation per unificare e centralizzare il monitoraggio e il controllo degli impianti di teleraffreddamento.

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti, 10 maggio 2023 /PRNewswire/ — Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi di aver esteso la propria partnership con Tabreed per offrire servizi tecnologici e di supporto del ciclo di vita del proprio Command and Dispatch Center, per una estesa applicazione di teleraffreddamento a Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti. La collaborazione aiuterà Tabreed a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità e ad accrescere la competitività dell’azienda sul mercato.

Tabreed è stata un pioniere del teleraffreddamento negli Emirati Arabi Uniti e in tutto il Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), prendendo parte a progetti significativi che sono stati fondamentali per lo sviluppo delle infrastrutture, diventati poi un riferimento per il settore. Il teleraffreddamento è altamente efficiente ed economico, in quanto consente risparmi sui costi di gestione e manutenzione degli edifici e di ridurre i consumi energetici pur soddisfacendo le necessità di raffreddamento. Grazie a un ciclo di vita più lungo e a contratti di assistenza a lungo termine, il teleraffreddamento offre ai clienti economie di scala, fornendo al contempo soluzioni più green e pulite.

Tabreed si impegna a raggiungere efficienza e crescita sostenibile attraverso la trasformazione digitale e l’integrazione delle operazioni basate sull’ IA. A tal fine, l’azienda ha avviato un progetto che mira a fornire soluzioni leader di settore, a partire dalla massimizzazione delle operazioni di impianti già esistenti. Questo contratto per un Command e Dispatch Center centralizzato integra cinque impianti di teleraffreddamento in una sala di controllo centrale situata a Saadiyat Island, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti. Una volta completato con esito positivo questo progetto, Tabreed intende integrare più di 50 degli altri impianti che possiede negli Emirati Arabi nella suddetta sala di controllo, creando un’ infrastruttura che possa dare vita alla propria Connected Enterprise.

Il progetto richiede il potenziamento degli asset del sistema di controllo, tramite l’utilizzo di varie soluzioni complete dell’offerta di tecnologia e servizi di Rockwell Automation, come l’architettura integrata del data center industriale, il software e le applicazioni SCADA, oltre a una gamma di soluzioni per le prestazioni di rete, la sicurezza e l’hardening. Anche i miglioramenti a livello di impianto fanno parte del contratto, e includono un nuovo sistema SIL-3 ESD (in collaborazione con Sensia), la migrazione/aggiornamento dei sistemi di controllo esistenti, la strumentazione di campo, l’installazione, il collaudo e la messa in servizio.

Sebastien Grau, regional VP Rockwell Automation Medio Oriente, Turchia e Africa, ha dichiarato: “Il settore del teleraffreddamento è vitale per il Medio Oriente e la sua crescita, e siamo onorati di collaborare con Tabreed per supportarne il percorso verso la Connected Enterprise, che non solo migliora le sue operazioni, ma riflette anche la nostra comune attenzione alla sostenibilità. Questa partnership si basa su un rapporto che dura da 24 anni, e supporta Tabreed nel migliorare l’efficienza e risparmiare i costi derivanti dal progetto, oltre a produrre un impatto positivo sull’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di carbonio”. Tabreed sta investendo nella convergenza delle sue infrastrutture IT e OT come parte della sua strategia di trasformazione digitale e di big-data, e sta sfruttando i dati generati in decenni di attività degli impianti e delle reti di teleraffreddamento. Grazie all’infrastruttura informatica all’avanguardia e alla vasta quantità di dati prontamente disponibili, Tabreed è in grado di raggiungere quella che è considerata una svolta nel teleraffreddamento, creando un’operazione completamente autonoma, che la rende ancora più competitiva sul mercato.

Atef Al Breiki, senior vice president of operations and maintenance di Tabreed, spiega: “Possediamo e gestiamo oltre 86 stabilimenti in tutto il GCC e in Egitto. Per mantenere la continuità operativa, massimizzare l’efficienza e garantire l’affidabilità assoluta, abbiamo avviato un’iniziativa volta a centralizzare il funzionamento dei nostri stabilimenti con l’aiuto della tecnologia. Questo significa che gli impianti di teleraffreddamento saranno gestiti da remoto (controllo e monitoraggio) da una sala di controllo centrale, e utilizzeranno un monitoraggio intelligente per gestire gli asset proprio da questa posizione centrale”.

Dal momento che si prevede che la richiesta di raffreddamento nel GCC si triplichi entro il 2030, il teleraffreddamento sta diventando la scelta ideale. Offre soluzioni affidabili, riduce il consumo energetico e le emissioni di CO2 e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Il teleraffreddamento sta anche diventando parte integrante delle reti di smart energy, che stanno alimentando la crescita delle smart city sostenibili nella regione così come nel mondo.

Rockwell Automation sta collaborando con Tabreed per proteggere la sua piattaforma OT e allinearla alle best practice sulla sicurezza informatica.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1981317/4017727/Rockwell_Automation_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/rockwell-automation-e-tabreed-collaborano-per-promuovere-la-sostenibilita-e-lefficienza-grazie-a-operazioni-integrate-di-raffreddamento-degli-impianti-301819632.html