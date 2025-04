Rockwell Automation lancia alla Hannover Messe 2025 Emulate3D Factory Test

1 Aprile 2025

Digital twin a livello enterprise aprono nuove possibilità per i test dei controlli virtuali

HANNOVER, Germania, 1 aprile 2025 /PRNewswire/ — Rockwell Automation, Inc., la principale azienda mondiale di ‘automazione industriale e trasformazione digitale, lancerà ufficialmente le funzionalità di Emulate3D® Factory Test™ alla Hannover Messe 2025, che si terrà dal 31 marzo al 4 aprile ad Hannover, in Germania.

Con l’integrazione delle API NVIDIA Omniverse e OpenUSD, questa importante release ridefinisce la tecnologia dei gemelli digitali e introduce nuove potenti funzionalità progettate per abilitare il collaudo virtuale dei test dei controlli a livello di fabbrica, aiutando i produttori a validare i sistemi di automazione prima della messa in opera attraverso il virtual Factory Acceptance Testing.

“L’estensione dei digital twin all’intero livello di fabbrica è fondamentale per le moderne operazioni industriali”, ha dichiarato Matheus Bulho, vicepresidente senior, software e controllo, Rockwell Automation. “Con il lancio di Emulate3D Factory Test, i produttori possono ora testare, ripetere e ottimizzare i loro sistemi di automazione con maggiore accuratezza ed efficienza, prima ancora che venga installata una singola apparecchiatura”.

Le fabbriche sono complesse, con migliaia di parti mobili, macchinari ad alta velocità e sistemi interconnessi che richiedono un coordinamento preciso. Factory Test è progettato per gestire questa complessità offrendo un approccio di modellazione modulare, consentendo ai team di creare, verificare e combinare modelli meccanici, elettrici, di controllo dei processi, robotici e di comportamento dei dispositivi in un gemello digitale unificato.

Al momento del lancio, Emulate3D Factory Test introdurrà funzionalità chiave, tra cui:

“NVIDIA Omniverse e OpenUSD stanno ridefinendo il modo in cui le aziende utilizzano la simulazione basata sull’intelligenza artificiale per ottimizzare la progettazione e le operazioni”, ha affermato Brian Harrison, direttore senior di Omniverse presso NVIDIA. “Con Emulate3D Factory Test, Rockwell Automation integra le tecnologie Omniverse e OpenUSD per portare digital twin di nuova generazione nel settore industriale, aiutando i team a simulare, validare e ottimizzare sistemi di produzione complessi su larga scala”.

L’introduzione del Factory Test rappresenta un’altra pietra miliare nel percorso verso operazioni più intelligenti e autonome.

Rockwell presenterà Emulate3D Factory Test all’Hannover Messe 2025, dove i visitatori potranno assistere a dimostrazioni dal vivo delle funzionalità del software e vedere come la simulazione avanzata e la tecnologia dei gemelli digitali consentano l’automazione su scala di fabbrica.

Fare clic qui per maggiori informazioni su Emulate3D Factory Test e sulla presenza di Rockwell all’Hannover Messe 2025.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l’immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Con sede a Milwaukee, nel Wisconsin, Rockwell Automation impiega circa 27.000 risolutori di problemi dedicati ai nostri clienti in più di 100 paesi alla fine dell’anno fiscale 2024. Per ulteriori informazioni su come stiamo dando vita alla Connected Enterprise nelle imprese industriali visitare il sito http://www.rockwellautomation.com .

