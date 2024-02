Rockwell Automation nomina Matheus Bulho Senior Vice President Software & Control

Febbraio 22, 2024

BRUXELLES, 22 febbraio 2024 /PRNewswire/ — Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi che Matheus Bulho è stato nominato vicepresidente senior Software & Control, a partire dal 1° aprile. Egli riporterà direttamente a Blake Moret, presidente e amministratore delegato di Rockwell. Automation.

In questo ruolo, Bulho guiderà il segmento operativo che comprende software e hardware di controllo e visualizzazione, software informativo e infrastruttura di rete e sicurezza. Bulho subentra a Brian Shepherd, che lascerà Rockwell Automation a giugno per perseguire altri interessi.

“Matheus ha una comprovata esperienza nel promuovere l’eccellenza operativa, sfruttando investimenti mirati per proporre offerte differenziate ai nostri clienti e una crescita redditizia per l’azienda. È un esperto della nostra tecnologia software e hardware e conosce la nostra cultura e i nostri clienti”, ha affermato Moret. “Sono entusiasta di avere la sua esperienza nel nostro team di leadership”.

Recentemente Bulho ha ricoperto il ruolo di vice president e general manager della business unit Production Automation nel segmento Software & Control. La sua attenzione si è concentrata sull’allineamento dei team di sviluppo e gestione dei prodotti di Rockwell Automation alla strategia aziendale e sulla creazione di valore nelle offerte di sistema in ogni fase del percorso del cliente.

Bulho vanta oltre 20 anni di esperienza presso Rockwell Automation con ruoli precedenti nella gestione aziendale e in posizioni tecniche e di vendita in diversi settori e regioni. Ha iniziato la sua carriera con Rockwell Automation nel gruppo di supporto tecnico in Brasile. Ha poi ricoperto i ruoli di ingegneria dei servizi sul campo, tecnico delle vendite e varie funzioni di business unit, tra cui product manager, business manager, business director e vicepresidente.

Bulho ha conseguito un MBA presso la Booth School of Business dell’Università di Chicago e una laurea in ingegneria elettrica presso l’UNESP Brasile.

Informazioni su Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l’immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia, per espandere ciò che è umanamente possibile e rendere il mondo più produttivo e sostenibile. Con Rockwell Automation, che ha sede a Milwaukee, nel Wisconsin, collaborano circa 29.000 dipendenti pronti a risolvere problemi, a supporto dei clienti in oltre 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo concretizzando l’Azienda Connessa nelle varie imprese industriali visitare il sito www.rockwellautomation.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2340359/Bulho_Matheus.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

