Rockwell Automation nomina Stephen Ford Chief Information Security Officer (CISO)

21 Marzo 2024

BRUXELLES, 21 marzo 2024 /PRNewswire/ — Rockwell Automation, la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi che Stephen Ford entrerà a far parte dell’azienda con il ruolo di vice president e Chief Information Security Officer (CISO), con effetto immediato. Riporterà a Chris Nardecchia, senior vice president e Chief Information Officer (CIO) presso Rockwell Automation.

In questo ruolo, Stephen svilupperà ed eseguirà una strategia di sicurezza informatica olistica per garantire che Rockwell Automation e il suo ecosistema Connected Enterprise (infrastruttura, prodotti e clienti dell’azienda) siano sicuri, protetti e resilienti.

“Sono entusiasta dell’energia e della competenza che Stephen apporta a questo ruolo”, ha affermato Nardecchia. “Con oltre 30 anni di esperienza nella leadership tecnologica, in particolare nell’identificazione e nella gestione dei rischi, la competenza di Stephen ci aiuterà a garantire la cyber resilience dei nostri dipendenti, dell’azienda, dei clienti e dei partner. Sarà una risorsa preziosa per il nostro team”.

Stephen entra in Rockwell Automation provenendo da McKesson Corporation, leader nella distribuzione di prodotti farmaceutici e medicali, dove ha ricoperto la carica di vice president Global Security. In questo ruolo, ha guidato i team che supervisionavano le operazioni di cybersecurity, la sicurezza offensiva, la risposta agli incidenti, l’architettura ingegneristica della sicurezza e la gestione degli accessi. Prima di McKesson, ha ricoperto ruoli di leadership nell’infrastruttura IT, nella sicurezza e conformità delle informazioni e nell’ingegneria dei sistemi presso HP, Baylor College of Medicine e The University of Texas Health Science Center a Houston.

Stephen è stato anche presidente del consiglio nazionale dell’African American/Black Employee Resource Group di McKesson, fornendo supporto, sviluppo professionale e opportunità di crescita ai professionisti neri. Ha conseguito una laurea in informatica e un MBA presso la Prairieview A&M University di Prairie View, Texas, e un master presso l’Università di Harvard.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) è leader mondiale nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l’immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia, per espandere ciò che è umanamente possibile e rendere il mondo più produttivo e sostenibile. Con Rockwell Automation, che ha sede a Milwaukee, nel Wisconsin, collaborano circa 29.000 dipendenti pronti a risolvere problemi, a supporto dei clienti in oltre 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise nelle varie imprese industriali visitare il sito www.rockwellautomation.com.

