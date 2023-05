Rockwell Automation presenta le sue ultime soluzioni di “visualizzazione per visionari” a SPS Italia 2023.

Maggio 17, 2023

– Collaborazione, scalabilità, interoperabilità portano il primo HMI basato su cloud a un nuovo livello.

MILANO, 17 maggio 2023 /PRNewswire/ — Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la maggior azienda globale specializzata in soluzioni per l’automazione industriale e la trasformazione digitale, presenta le proprie tecnologie più recenti a SPS Italia (Parma, 23-25 maggio), la principale manifestazione italiana dedicata alle tecnologie dello smart manufacturing.

Questa edizione di SPS sarà per Rockwell Automation l”occasione per porre l’accento su uno degli aspetti chiave della fabbrica intelligente presentando la propria innovativa offerta di soluzioni per la visualizzazione e la progettazione digitale. Un calendario di 9 workshop organizzati da Rockwell Automation nelle tre giornate di fiera, con un’alternanza di speaker , permetterà ai partecipanti di avere una panoramica completa su FactoryTalk® Design Hub™.

FactoryTalk Design Hub consente una connettività digital thread senza soluzione di continuità tra i suoi strumenti software di progettazione, visualizzazione, digital twin, archiviazione e accesso da remoto che fornisce agli sviluppatori del sistema di controllo l’accesso immediato e on-demand a tutti i progetti di automazione, indipendentemente dalla sede in cui si trovano, per aiutare queste aziende ad accelerare le loro iniziative che vanno dalla trasformazione digitale alla convergenza IT/OT”. L’attenzione si concentrerà su due delle ultime soluzioni introdotte sul mercato: FactoryTalk® Optix™ and FactoryTalk® Twin Studio™.

FactoryTalk Optix, è un HMI in cloud che abilita il lavoro collaborativo in ottica smart factory. Si tratta di una innovativa soluzione multipiattaforma, scalabile e interoperabile che, in ottica SaaS, permette di sviluppare, simulare e distribuire HMI avanzate tenendo traccia delle modifiche e del versioning in modo automatico. FactoryTalk Optix porta le funzionalità HMI a un nuovo livello, tanto che Rockwell Automation lo definisce uno strumento di “visualizzazione per visionari”.

Factory Talk Twin Studio è una soluzione end-to-end di design dell’automazione in cui gli utenti possono progettare, programmare, simulare, emulare e effettuare il virtual commisioning in un unico ambiente cloud, accessibile da qualsiasi luogo utilizzando un browser web. FactoryTalk Twin Studio permette agli utenti di sviluppare in modo migliore e più rapido il loro prossimo progetto muovendosi fluidamente tra le soluzioni di design di Rockwell Automation e collaborando con i membri del team in tempo reale.

I visitatori potranno approfondire il tema della visualizzazione durante un keynote speech, partecipando alle conferenze oltre che dalla possibilità di toccare con mano le soluzioni e di vederle in azione.

Presso lo stand di ASEM (Pad 6. Stand J012), sarà possibile esplorare a fondo le funzionalità offerte dalla piattaforma per la visualizzazione. L’azienda italiana specializzata nella fornitura di tecnologie digitali per l’automazione è stata acquisita da Rockwell Automation nel 2020. Proprio di fronte ad ASEM, presso lo stand di Technology BSA, distributore autorizzato di Rockwell Automation, sarà possibile vedere in azione, con l’innovativo software di progettazione Emulate3D collegato a iTrak, la tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti di Rockwell Automation, il tutto controllato da un HMI firmato ASEM.

Qui di seguito l’agenda dei principali appuntamenti:

Workshop

“Visualization for Visionaries: la nuova piattaforma HMI collaborativa per IIoT e industria 4.0”.

“Ottimizza il processo di design delle macchine, utilizzando il digital twin e piattaforme cloud”.

Keynote Speech”Accelerare la Trasformazione Digitale con il Cloud: dal Design alla Visualizzazione”Nicola lovine, Rockwell Automation- Mauro Galano, Rockwell Automation – Simone Mori, ASEMMartedì 23 maggio ore 14.30 – Blue Arena – Pad. 8

