Rockwell Automation riduce i costi di materiali e manodopera grazie al nuovo servoazionamento distribuito ArmorKinetix®

Luglio 27, 2023

L’azienda, leader nel settore industriale, aiuta i clienti a creare macchine di automazione più efficienti e performanti con una nuova soluzione di azionamento scalabile.

BRUSSELS, 27 luglio 2023 /PRNewswire/ — Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la maggior azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, annuncia il lancio dei servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix®. Questi nuovi servoazionamenti distribuiti sono un’estensione della piattaforma Kinetix® 5700 e offrono ai clienti una soluzione scalabile che li aiuta a realizzare macchine più snelle, ecologiche e potenti.

I produttori sono sempre più alla ricerca di soluzioni scalabili che semplifichino le architetture di controllo delle loro macchine, limitino il numero di componenti, riducano i tempi di produzione e ottimizzino la produttività. I servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix consentono ai clienti di raggiungere questi obiettivi grazie a un’architettura semplificata che prevede il loro montaggio all’esterno del quadro elettrico. In questo modo, le macchine possono essere progettate in modo più modulare, riducendo al contempo le dimensioni dell’armadio, il cablaggio e i requisiti di raffreddamento.

Questi servoazionamenti intelligenti includono anche sensori di vibrazione e termici in grado di rilevare potenziali problemi della macchina, consentendo così di individuare e risolvere le anomalie con la massima tempestività e aumentare il tempo di operatività del sistema. Questo approccio proattivo è fondamentale per migliorare la produttività.

“Rockwell Automation ha lavorato a stretto contatto con i clienti per allineare i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix alle loro esigenze applicative,” ha commentato Jon Vanderpas, Product Manager, Rockwell Automation. “Questo prodotto è speciale perché non solo fornisce prestazioni e precisione ai vertici di settore nei singoli processi, ma consente anche modalità più ottimizzate di progettazione e di funzionamento delle apparecchiature di automazione. Sono disponibili in un’ampia gamma di potenze per soddisfare le diverse esigenze dei produttori del settore industriale,” ha aggiunto Vanderpas.

Le aziende adesso hanno una nuova opportunità per ridurre i costi di produzione delle loro macchine, aumentando al contempo la scalabilità dell’architettura di controllo, migliorando l’efficienza energetica e creando macchine più affidabili. Le principali caratteristiche dei servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix includono:

La nuova tecnologia dei servoazionamenti distribuiti consente di ridurre i costi totali del sistema, di migliorare la produttività e di aumentare i tempi di operatività dei produttori, rendendola una scelta ottimale per la realizzazione di macchine di nuova generazione.

Per saperne di più sui servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix, fare clic qui.

Informazioni su Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l’immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wisconsin, e circa 28,000 dipendenti, Rockwell Automation serve clienti in più di 100 Paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise® nelle imprese industriali, visitate il sito www.rockwellautomation.com.

