Rockwell Automation rivoluziona i controlli motore con l’avviatore elettronico M100 più sicuro e intelligente

31 Marzo 2025

MILWAUKEE, 31 marzo 2025 /PRNewswire/ — Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la più grande azienda al mondo dedicata all’automazione industriale e alla trasformazione digitale, ha annunciato oggi il lancio dell’avviatore elettronico M100, che consente alle organizzazioni industriali di semplificare il cablaggio dei quadri e ridurre le complessità tecniche e dei componenti con soluzioni avanzate di sicurezza funzionale e capacità di avviamento motore più evolute.

I tradizionali avviatori Rockwell costituiscono una solida base per soluzioni di controllo motore personalizzabili, tra cui l’avviamento, l’arresto e la protezione dei motori. Sulla scia di questa tradizione, il nuovo avviatore elettronico M100 si integra perfettamente nelle configurazioni di controllo intelligente dei motori, aumentando la produttività e riducendo al minimo i tempi di fermo. Questo avviatore rappresenta un’opzione economica e dall’ingombro ridotto, con un’ampia gamma di funzioni progettate per migliorare le prestazioni in varie applicazioni. In particolare, l’M100 incorpora la tecnologia di commutazione POW (Point-On-Wave).

Il nuovo avviatore elettronico M100 offre il montaggio zero-stacking senza declassamento fino a 55° C, garantendo flessibilità di installazione senza compromettere le prestazioni. Le morsettiere rimovibili, disponibili nelle versioni a vite e a pressione, aggiungono praticità e adattabilità. Inoltre, l’avviatore M100 supporta le funzioni di avviamento diretto (DOL), inversione e sicurezza nello stesso fattore di forma, assicurando flessibilità in vari scenari operativi.

“Il nostro avviatore elettronico M100 rappresenta un significativo passo avanti nella tecnologia di avviamento motore e nella gamma dei prodotti per il controllo motori di Rockwell”, ha dichiarato Bill Meindl, Business Manager per i componenti industriali di Rockwell Automation. “Le sue funzioni avanzate, tra cui la tecnologia di commutazione point-on-wave, aumentano significativamente la produttività riducendo al minimo lo spazio richiesto su quadro, e offrendo una soluzione all’avanguardia in linea con le esigenze in continua evoluzione del settore.”

Altre caratteristiche integrate come la protezione elettronica da sovraccarico, il rilevamento della mancanza di fase, il monitoraggio dello squilibrio di fase e il rilevamento della saldatura (dei contatti) contribuiscono a migliorare la sicurezza, rendendo l’avviatore M100 una risorsa preziosa nelle operazioni critiche. Infine, data la crescente importanza della sicurezza funzionale per gli utilizzatori finali, l’M100 rappresenta un’espansione della gamma di avviatori che ora include modelli con certificazione SIL3, garantendo maggiore affidabilità e conformità agli elevati standard di sicurezza.

Ulteriori informazioni sull’avviatore elettronico M100 sono disponibili sul sito web di Rockwell o contattando il proprio distributore.

Informazioni su Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è leader mondiale nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l’immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wisconsin, e circa 27.000 dipendenti, Rockwell Automation serve clienti in più di 100 Paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate www.rockwellautomation.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2650005/Rockwell_Automation_M100_Electronic_Motor_Starter.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2487262/Rockwell_Automation_Logo.jpg

