Rockwell Automation sfrutta le tecnologie IoT, gamification e digital twin per implementare un sistema di supervisione robotica RSS (Robotic Supervision System) per TotalEnergies

Un progetto robotico che avvicina la cooperazione autonoma agli operatori del settore oil and gas

BRUXELLES, 24 aprile 2023 /PRNewswire/ — Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi la collaborazione con TotalEnergies, azienda multi-energia globale, finalizzata all’implementazione di un sistema di gestione di flotte di robot, per promuovere operazioni autonome sulle proprie piattaforme offshore. Il progetto a lungo termine raggiungerà un traguardo significativo col primo test su un impianto offshore previsto per la metà del 2023.

Le operazioni autonome sono da tempo un’aspirazione per il settore del petrolio e del gas a causa delle difficili condizioni di lavoro associate alle operazioni offshore. Questa conoscenza può essere estesa ai progetti eolici offshore. Le aziende del settore energetico stanno investendo sull’uso della robotica in questi impianti, con l’obiettivo di consentire operazioni senza l’obbligo di presenza per lunghi periodi di personale; ridurre l’esposizione dei dipendenti a situazioni pericolose; aumentare la sicurezza; attrarre giovani talenti interessati alle nuove tecnologie; e ridurre ulteriormente le spese di capitale (CAPEX) e operativa (OPEX).

Ormai da un decennio TotalEnergies investe in robot e operazioni da remoto, in particolare con robot autonomi di sorveglianza e ispezione certificati secondo lo standard ATEX per ambienti a rischio esplosivo.

“A causa degli ambienti remoti e spesso difficili in cui le compagnie petrolifere e del gas operano offshore, si persegue l’obiettivo strategico di ridurre al minimo la permanenza dei dipendenti su queste piattaforme”, ha dichiarato Matt Graves, Direttore di Kalypso, un’azienda di Rockwell Automation. “Nel corso degli anni, questo obiettivo è stato raggiunto, migliorando la progettazione e automatizzando e apparecchiature. Ma ci sono ancora attività che devono essere eseguite manualmente, molte delle quali implicano osservazioni da parte degli operatori. Per cinque anni TotalEnergies ha studiato l’utilizzo dei robot sul campo per svolgere alcune di queste mansioni manuali e il passo successivo è stato sviluppare un sistema di controllo per gestire da remoto questi robot. Per questo l’azienda si è rivolta a Kalypso.”

TotalEnergies collabora con Kalypso e altri partner per implementare un sistema di supervisione robotica RSS (Robotic Supervision System). Questo consentirà agli operatori situati in una sala di controllo onshore di supervisionare e coordinare da remoto i robot che, grazie alla tecnologia IoT, eseguiranno autonomamente le varie attività che gli operatori sul campo eseguono negli impianti convenzionali: dalle operazioni di ispezione e manutenzione periodiche agli interventi in caso di emergenza.

Dovendo interfacciare i robot coi sistemi industriali esistenti e rappresentare i dati tramite un’interfaccia user-friendly, Kalypso ha impiegato il motore di gioco Unity, di Unity Technologies. Questa piattaforma di sviluppo in tempo reale, e questo solido ecosistema, costituiscono la spina dorsale di molti dei migliori videogiochi moderni. Negli ultimi anni l’industria l’ha adottata per creare contenuti digitali interattivi da dati 3D e implementarli su diverse varie piattaforme, come dispositivi mobili, computer e dispositivi AR e VR. Questa soluzione combina le funzionalità di un gemello digitale con la mobilità e la sincronizzazione di una piattaforma di gioco..

Il risultante Robot Supervision System concentra le informazioni fornite da diversi tipi di robot e le concretizza nei display dell’interfaccia operatore (HMI) necessari affinché il personale possa gestire da remoto in modo efficiente ed efficace.

“Questi test sono importanti in questa fase del progetto, perché ci permettono di comprendere tutti gli aspetti operativi dell’utilizzo dei robot a fini ispettivi, anticipando ulteriori potenziali per la manutenzione e l’operatività”, ha dichiarato Grégoire Audouin, R&D department robotics system architect di TotalEnergies. “Il principale vantaggio per gli operatori è poter controllare da remoto questi robot e avere una visione immersiva da una sala di controllo centrale. C’è un enorme potenziale di innovazione per il nostro settore”.

In questo modo, TotalEnergies, con il supporto di Kalypso, sta creando gli impianti del futuro, garantendo che siano più sicuri, più efficienti e più sostenibili

