Rockwell Automation sostiene la produzione ecosostenibile del litio per garantire l’approvvigionamento nel Regno Unito

Aprile 19, 2023

Il moderno DCS di Rockwell Automation fornisce un sistema di controllo affidabile per l’impianto dimostrativo di Cornish Lithium

BRUXELLES, 19 aprile 2023 /PRNewswire/ — Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, sta collaborando con Cornish Lithium Plc alla costruzione di un impianto dimostrativo volto a convalidare la produzione sostenibile di idrossido di litio dal granito micaceo.

L’impianto dimostrativo di Cornish Lithium sarà controllato dal moderno sistema di controllo distribuito PlantPAx® di Rockwell Automation. Questo moderno DCS fornisce un unico sistema di controllo a livello di impianto e una maggiore flessibilità a supporto di un miglior processo decisionale aziendale.

«Rockwell Automation dispone sia della tecnologia che delle competenze di settore per sostenere il complesso processo di estrazione del litio», ha dichiarato Phil Hadfield, Amministratore Delegato di Rockwell Automation Regno Unito. «Abbiamo lavorato con successo su progetti inerenti al litio in tutto il mondo, tra cui Australia, Africa e Sud America. L’architettura integrata di Rockwell Automation offre l’integrazione end-to-end del sistema. I sistemi sono progettati all’insegna della scalabilità, e sfruttano i più recenti progressi della tecnologia digitale».

Cornish Lithium è autorizzato per il processo di lisciviazione acida, precipitazione selettiva e cristallizzazione sviluppato per la creazione di idrossido di litio dal granito micaceo. Si prevede che questo processo sia più ecosostenibile rispetto al tradizionale processo della rocca dura, che solitamente richiede un importante fase di calcinazione, in cui il minerale viene calcinato a 1.000 °C.

La validità del processo è già stata testata in un piccolo impianto pilota in Australia e ha dimostrato di poter produrre l’idrossido di litio monoidrato. Il passo successivo consiste nella costruzione di un impianto dimostrativo presso il sito in Cornovaglia. Si tratterà di un processo concettuale completo end-to-end, dalla materia prima all’idrossido di litio, con l’impiego delle stesse attrezzature di un impianto su larga scala, ad eccezione di una o due variazioni per motivi di scala. Questa simulazione reale processo rassicurerà tutte le parti interessate e i potenziali clienti sull’efficacia della tecnologia di lavorazione del minerale della Cornovaglia, prima della costruzione di un impianto di produzione su scala reale.

«Rockwell Automation svolgerà un ruolo cruciale in ciò che stiamo facendo», ha dichiarato David Moseley, responsabile di processo del settore minerali di roccia dura, presso Cornish Lithium. «Vogliamo tentare di simulare il più possibile il controllo dei processi industriali che potremmo impiegare su larga scala. Stiamo cercando di inserire la maggior parte di tutto ciò nell’impianto dimostrativo perché si tratta di un complesso processo a più stadi con molti ricicli, dove le operazioni sequenziali, in particolare quella della filtrazione, e il controllo dei processi è fondamentale. Rockwell Automation sta sviluppando una filosofia di controllo dei processi basata sulla nostra strumentazione. Si tratta di una serie di diverse unità di controllo dei processi che devono essere coordinate per avere un impianto che funzioni efficacemente».

Saranno costruiti due impianti: uno è un impianto di concentrazione minerale in cui il mineraria grezzo viene frantumato, macinato e separato per creare un concentrato di mica arricchita di litio. Il secondo è l’impianto chimico, con un sistema idrometallurgico di lisciviazione acida che produce solfato di litio, poi convertito in idrossido di litio. L’impianto chimico combina reattori chimici, precipitatori, filtrazione e cristallizzazione. L’impianto dimostrativo è attualmente in fase di costruzione e, una volta operativo, si prevede che sarà in funzione per un anno.

