Roma. Pro Vita Famiglia: grave ingerenza del Comune di Roma per introdurre la Carriera Alias nelle scuole

Ottobre 16, 2023

(Adnkronos) – Roma, 16 ottobre 2023. «Apprendiamo che il Municipio XI di Roma ha convocato per domani, 17 ottobre, una riunione della Commissione Politiche Educative e Scolastiche, presieduta da Daniela Marianello, per “spiegare” come elaborare e approvare la Carriera Alias nelle scuole e lo ha fatto invitando la Coordinatrice dell’Ufficio Diritti Lgbt+ Marilena Grassadonia e solo alcune scuole del territorio (il Liceo Keplero, l’ISS di via dei Papareschi e il Liceo Montale) che ci risulta non abbiano approvato la Carriera Alias. Cosa significa tutto ciò? Forse che il Municipio intende fare pressioni politiche e ideologiche sulle scuole per far approvare la Carriera Alias? Si tratta forse di un “richiamo all’ordine” per gli Istituti che ancora non si sono allineati ai progetti gender? Se così fosse è un grave atto di ingerenza. Chiediamo un immediato e urgente intervento del Governo e del Ministero dell’Istruzione per fermare questa deriva, perché ogni giorno sempre di più le scuole italiane stanno diventano un vero e proprio far west ideologico, vengono usate come terreno di rivendicazioni politiche e di propaganda Lgbtqia+, il tutto sulla pelle dei nostri figli. La Carriera Alias, infatti, è pericolosa perché conferma ai ragazzi più fragili l’idea si possa nascere davvero “nel corpo sbagliato”, con conseguenze devastanti come intraprendere l’iter del cambio di sesso attraverso la castrazione chimica e interventi chirurgici irreversibili». Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus.

-Ufficio Stampa Pro Vita e Famiglia Onlus

t.: 0694325503

stampa@provitaefamiglia.it