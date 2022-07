Roma, TLF Associati organizza un corso sulla normativa di Borsa

Luglio 29, 2022

(Adnkronos) – Si terrà nei giorni 20 e 21 settembre il corso di alta formazione giuridica e finanziaria da titolo “Materie prime e contratti di Borsa”

Roma, 29 luglio 2022.Prosegue l’impegno di TLF Associati nell’organizzazione di convegni, salotti e corsi di formazione giuridica, fiscale e finanziaria. Si terrà il 20 e 21 settembre il Corso dedicato agli esperti e clienti di prodotti ad alta speculazione finanziaria. Il meeting ha lo scopo è di approfondire i profili contrattuali dei principali strumenti di Borsa utilizzati per gli investimenti sui mercati regolamentati delle materie prime. Interverranno esperti di finanza ad alto rischio e giuristi del settore, di elevata caratura tecnica, i quali illustreranno le principali normative nazionali e comunitarie sui prodotti finanziari e, in modo particolare, si approfondiranno le clausole contrattuali degli strumenti finanziari ad alto rischio (Derivati, ETC, ETF, Certificati, ecc.). L’obiettivo è quello di far comprendere all’interlocutore l’esatta correlazione tra materia prima sottostante e strumenti di finanza per guidarlo verso una scelta consapevole e, soprattutto, profittevole. Il corso è patrocinato dal Collegio professionale europeo esperti traders e analisti finanziari e si svolgerà a Roma nella suggestiva cornice del Grand Hotel Gianicolo.

CONTATTI: Sito web https://www.tlfassociati.it/