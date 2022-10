ROmeeting: l’importanza di conoscere se stessi per essere felici

Ottobre 24, 2022

(Adnkronos) – Milano, 24 Ottobre 2022. Bassa autostima, paura a relazionarsi e a costruire rapporti duraturi, incapacità di comprendere le proprie peculiarità e trasformarle in leve per il successo e la propria soddisfazione. Sono queste le principali difficoltà che almeno una volta nella vita vengono affrontate da chiunque, indipendentemente dalla propria condizione. Una situazione che si è fatta ancor più lampante dopo la pandemia da Covid19, con la necessità di dover ripartire dopo un periodo in cui a livello psicologico siamo stati tutti messi a dura prova.

Conoscere se stessi in profondità e individuare con certezza gli ostacoli che non favoriscono il raggiungimento della propria felicità personale rappresenta quindi la variabile principale per essere liberi e vivere pienamente la quotidianità con un approccio sempre positivo e proattivo.

Questo è il fulcro degli insegnamenti proposti da Luca Romito,fondatore di ViviFelice, che grazie al suo lungo e dimostrato background nel settore della formazione e della psicologia, ha deciso di mettere a disposizione la sua esperienza e le sue conoscenze per tutti coloro che si sentono bloccati in un limbo dal quale non riescono ad emergere, perdendo l’occasione di poter sfruttare le proprie caratteristiche personali, con l’obiettivo di aumentare la propria autostima e prendere le decisioni giuste per acquisire la sicurezza di cui abbiamo bisogno per essere felici.

Un approccio innovativo e moderno basato sulla comunicazione e l’introspezione personale che vede nell’evento ROmeeting la sua massima espressione.

Che cos’è il ROmeeting

Giunto alla quinta edizione, in attesa della sesta prevista i prossimi 1 e 2 aprile 2023, ROmeeting è un corso di due giorni nel quale i partecipanti potranno imparare da Luca Romito le tecniche per prendere coscienza di se stessi ed entrare in contatto diretto con il proprio subconscio con l’obiettivo di trasformare radicalmente il proprio approccio con le persone e con l’ambiente circostante e prendere decisioni automotivanti.

“La porta d’ingresso principale al Paradiso della tua felicità”. Con questa frase Romito evidenzia pienamente gli obiettivi del ROmeeting, l’unico evento dal vivo dell’autore, intenso e dal forte impatto emotivo in cui si alternano momenti dedicati alla formazione relativa al prendere le decisioni migliori per se stessi, migliorando la propria autostima, a quelli collegati alla scoperta e alla comprensione delle proprie paure, dalle più palesi alle più nascoste, e per questo meno controllabili e potenzialmente più dannose, attraverso tecniche realizzate dallo stesso Romito, come l’approfondimento sulla Fiducia, durante il quale si apprenderanno tecniche per creare relazioni, amicali e sentimentali, basate sulla lealtà ed il rispetto reciproco.

I risvolti positivi del ROmeeting non riguardano però unicamente la propria sfera personale, ma aiutano a migliorare il proprio modo di relazionarsi con gli altri, attraverso la conoscenza di sè che si manifesta conseguentemente nello scegliere la persona giusta con la quale costruire una relazione e un rapporto vero e duraturo.

Durante il corso, sarà possibile, inoltre, interfacciarsi in prima persona con Luca Romito, in un momento definito “Green Door”, nel quale l’autore risponderà alle domande dei partecipanti, approfondendo le tematiche principali e risolvendo dubbi e incertezze.

Il successo di questo evento è dimostrato dalle migliaia di partecipazioni nelle scorse edizioni e dai pareri positivi di coloro che ne hanno preso parte, sottolineando i tanti benefici che hanno potuto ottenere a seguito del corso, scoprendo lati del proprio carattere e del proprio io interiore che non credevano di avere.

Il rapporto Uomo-Donna

Oltre al ROmeeting e all’importanza che deve essere riservata all’autostima, Luca Romito è costantemente impegnato a trasferire le proprie conoscenze anche a coloro che hanno problemi nel gestire il rapporto con gli altri, in particolare per quanto riguarda il binomio uomo-donna. Negli innumerevoli video e podcast presenti nei proprio canali ufficiali, l’autore mette in luce tutte le problematiche relative alla socializzazione e alla capacità di individuare le situazioni più idonea per ricercare il partner più coerente con le proprie caratteristiche personali, evidenza che come detto risulta essere ancor più presente a seguito della pandemia che ha ridotto al minimo le possibilità di conoscere nuove persone e potenziali compagni/e. Senza l’utilizzo di “formule magiche” e imposizioni comportamentali, ma attraverso un approccio sano e una visione oggettiva, Romito vuole stimolare le persone a riappropriarsi dei propri spazi, prendere le decisioni giuste e mantenere le relazioni, allargando la cerchia delle proprie conoscenze e superando gli ostacoli “tossici” per la realizzazione di un rapporto duraturo.

La mission dei corsi formativi di Luca Romito e di ViviFelice è chiara ed è il filo conduttore di tutta la sua esperienza formativa: lavorare su sé stessi, conoscersi e volersi bene. Questo è il primo passo per ripartire e la chiave fondamentale per aprire il proprio cassetto della felicità.

