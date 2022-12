Rosa Del Medico, ANISPI: “Nuove frontiere e opportunità per la crescita dell’impresa”

Dicembre 19, 2022

(Adnkronos) – In un momento di trasformazione del tessuto sociale ed economico, le imprese devono avere la capacità di evolvere creando connessioni per nuovi equilibri d’impresa

Milano, 19 dicembre 2022. “Il mercato attuale, sotto la spinta della digitalizzazione, ha confini sempre meno definiti in un mondo interconnesso. Le sfide del presente impongono al management una vision fluida e la ricerca di nuovi modelli di business, che non puntino solo al superamento di questo momento ma che valgano a livello strategico sul lungo periodo”, afferma Rosa Del Medico, Fondatrice dell’associazione di imprese ANISPI, iscritta all’Ordine dei dottori commercialisti dal 1993, esperta in ambito finanziario internazionale, nonché Financial Service Authority. “In questo contesto di intenso cambiamento ANISPI si inserisce come propulsore e sviluppatore di nuovi progetti per la crescita, bilanciando incertezza e opportunità sia in ambito aziendale che privato”.

ANISPI, acronimo di Associazione Nazionale Italiana servizi alle Partite IVA, è una realtà associativa dinamica e all’avanguardia che, da un lato offre servizi interni integrati ai più di mille associati, permettendo l’interazione e la condivisione di esperienze ed esigenze tra imprenditori e professionisti, con la possibilità di ricevere e fornire la consulenza necessaria in diverse aree di interesse imprenditoriale. Non solo, grazie alle notevoli e trasversali competenze in ambito amministrativo, societario, immobiliare, legale e finanziario del panorama nazionale ed internazionale, ANISPI si pone come solido interlocutore, intessendo relazioni istituzionali con lo scopo di rappresentare gli interessi delle Categorie aderenti di fronte alle Istituzioni e agli istituti di credito, nell’interesse generale della comunità economica, facendosi interprete delle diverse esigenze con iniziative mirate e concrete.

“La sinergia tra gli Associati è il valore aggiunto di ANISPI, non a caso il nostro motto è: in tanti, insieme e uniti. Ovvero l’unione degli interessi comuni per rafforzare la rete sinergica, tra aziende, professionisti e privati, che consenta di affrontare in modo intelligente e profittevole l’evoluzione degli scenari finanziari, cogliendone le infinite opportunità”, sottolinea Rosa Del Medico. “Vantiamo un solido background nei settori rivolti alla crescita delle aziende e delle professioni, questo ci consente di assistere e concordare le soluzioni migliori per accedere ai finanziamenti di ultima generazione, avviare progetti innovativi ed aumentare la propria credibilità online. Evoluzione tecnologica da un lato e cambiamento delle esigenze degli investitori dall’altro stanno rimodellando il ruolo del consulente finanziario – spiega – che nell’ambito di ANISPI, necessariamente, deve essere in grado di seguire gli associati per tutte le esigenze imprenditoriali. La conoscenza approfondita degli strumenti tradizionali e delle nuove strategie ci consente di offrire servizi di alto livello migliorando le performance e, dunque, la salute delle Aziende”.

ANISPI è una realtà in costante trasformazione, la cui filosofia fondante è quella di implementare il team di professionisti per affiancare i propri iscritti in un’ottica di crescita individuale per la crescita di tutti. Sostenendo i vari progetti, in un effetto domino accrescitivo, aumentano esperienza e conoscenza che determinano effetti costruttivi e vantaggiosi per tutti gli aderenti al gruppo.

“Sentiamo il forte bisogno di esprimerci come dei partner, dei compagni di squadra tra professionisti competenti, per condividere strumenti ed obiettivi che sarebbe difficile raggiungere da soli”, conclude Rosa Del Medico. “Abbiamo fondato questa associazione con lo spirito e l’intento di credere che, insieme, si può fare la differenza; non solo per essere la voce all’interno di un coro e farla sentire con maggior efficacia, ma per raggiungere concretamente quegli scopi e quelle ambizioni comuni in ambito sociale ed istituzionale. L’associazione mette, in primis, in risalto il capitale umano e ciò che rappresenta, per crescere insieme e migliorare la qualità della vita e delle aziende stesse”.

Contatti:

https://anispi.org

https://www.linkedin.com/company/anispi/

https://www.facebook.com/anispi.associazione/

https://www.instagram.com/anispi_org/