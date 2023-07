Rosanna Palmiotto: Attività Motoria Adattata (AMA) nella gestione della fibromialgia e del dolore cronico

Luglio 7, 2023

(Adnkronos) – Nell’ambulatorio di Udine, grazie ad un team di specialisti, si utilizza da anni un approccio multidisciplinare per migliorare la qualità di vita di chi è colpito da vulvodinia e dolore pelvico cronico

Udine, 7 luglio 2023. Dolore diffuso e dolorabilità in più aree del corpo, affaticamento, problemi di sonno, difficoltà cognitive, rigidità mattutina, mal di testa, problemi digestivi e parestesie. Questi sono i sintomi più comuni della fibromialgia e del dolore cronico, patologie diffuse, che colpiscono il 30% della popolazione e arrivano al 40/50% dopo i 45 anni. Le terapie per il dolore cronico e la fibromialgia si sono evolute negli anni, e si è passati da semplici prescrizioni di farmaci antalgici e antinfiammatori a trattamenti multidisciplinari (che integrano la terapia farmacologica con Attività Motoria Adattata, interventi fisioterapici, psicoterapia cognitivo-comportamentale) e multi-step, con diverse modalità di intervento a seconda della gravità del quadro clinico. Un approccio che già da tempo viene portato avanti nell’ambulatorio della dottoressa Rosanna Palmiotto, a Udine, con ottimi risultati in termini di miglioramento della qualità della vita e alleviamento dei dolori. “L’Attività Motoria Adattata come farmaco è un tema che porto avanti da trent’anni nella mia professione – spiega la dottoressa Palmiotto – ho cominciato con le terapie per l’ipertono del pavimento pelvico che una volta risolto porta al miglioramento della qualità della vita e anche alla guarigione di tante persone affette da vulvodinia, dolore pelvico cronico, dispareunia o dolore durante rapporti sessuali.

Sempre in questi trent’anni di attività ho incontrato diverse pazienti affette da fibromialgia e dolore cronico diffuso alle quali sono stati proposti percorsi di attività motoria dedicati e personalizzati.

Con mio grande piacere negli ultimi anni questo concetto è diventato patrimonio culturale di tanti, e sono nati protocolli terapeutici”.

Secondo le ultime raccomandazioni della principale associazione europea di reumatologia (EULAR) e secondo le ultime indicazioni ministeriali italiane, l’attività motoria è il leader delle terapie rivolte al trattamento del dolore cronico. Nello specifico, si parla di Attività Motoria Adattata (AMA), un tipo di intervento somministrato da professionisti dell’esercizio fisico che, mediante un’attività fisica specificamente disegnata sulla base della condizione medica da trattare e delle caratteristiche individuali del paziente, permette di agire direttamente sul sintomo doloroso. Nello specifico, la tipologia di esercizi proposta è sia di tipo aerobico, calibrato in base alle condizioni generali del paziente, sia di contrazione muscolare contro resistenza o strenght training; importante è anche la gamma di esercizi di flessibilità che permettono di aumentare la mobilità articolare.

Nell’ambulatorio della dottoressa Palmiotto l’approccio multidisciplinare viene portato avanti grazie alla collaborazione di un team di professionisti che vanno dalla ginecologa, che coordina l’equipe, ad una psicoterapeuta per la psicoterapia cognitivo – comportamentale, ad una psichiatra per la terapia farmacologica, a professionisti dell’esercizio fisico (in possesso di laurea magistrale specifica).

“Nella mia esperienza professionale – conclude la dottoressa Palmiotto – da sempre ho capito che nella gestione delle patologie, e soprattutto delle pazienti, occorre seguire la “teoria delle 4 P”, ossia un approccio Preventivo, Predittivo, Personalizzato, Partecipato. Nel caso della fibromialgia e del dolore cronico valgono le ultime due P: i trattamenti devono essere personalizzati, a seconda delle condizioni e caratteristiche del paziente, e partecipati perché è fondamentale il coinvolgimento e la consapevolezza del paziente”.

