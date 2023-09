R&S Ponteggi, Napoli: “Noleggio piattaforme per lavori in quota, sicurezza e performance operative in cantiere”

Settembre 19, 2023

(Adnkronos) – Lavori in quota, i mezzi che consentono di svolgere interventi strutturali in altezza in modo efficiente, rapido e sicuro

Napoli 19/09/2023. Sempre più aziende ricorrono alla formula del noleggio di piattaforme aeree per svolgere i lavori in quota; ne esistono svariati modelli, studiati appositamente a seconda delle diverse tipologie di cantiere e dell’altezza che occorre raggiungere. Sicurezza ed estrema versatilità degli impieghi fanno di questa categoria di macchine tra le più gettonate sul mercato.

“I lavori in quota richiedono strumentazioni innanzitutto affidabili e dalle grandi prestazioni”, spiega Umberto Raiano, titolare della R&S Ponteggi di Napoli. “Proprio per questo la nostra azienda propone una vasta gamma di strumenti e macchine d’avanguardia quali: ponteggi mobili, coperture, scale, reti e parapetti anti-caduta temporanei, torri carico/scarico e ascensori, implementando l’offerta con il noleggio di piattaforme aeree. Nello specifico le piattaforme aeree sono macchine impiegate per lavori in quota che consentono agli operai di svolgere compiti temporanei in altezza in modo efficiente, rapido e sicuro. Utilizziamo tecnologie all’avanguardia ed innovative avvalendoci del supporto di uno staff con una lunga esperienza e grande competenza in modo da garantire i più elevati standard di qualità e sicurezza del settore dei ponteggi edili”.

R&S Ponteggi, con sede operativa nel comune di Cercola (NA), vanta un’esperienza pluriennale nell’installazione e noleggio di ponteggi edili e navali. Negli anni è arrivata a rappresentare una garanzia di qualità per lavori a regola d’arte e attenzione alla sicurezza. L’azienda si sviluppa su circa mq 1700 suddivisi in area deposito, area officina, parcheggi, magazzini ed uffici, garantendo alla committenza professionalità negli interventi, operatori qualificati e progettisti professionisti, per un’offerta all inclusive.

“Le piattaforme aeree sono mezzi che operano nei cantieri quali elementi autonomi, specificatamente progettate per ottimizzare la produttività, consentendo ai lavoratori di posizionare con precisione il telaio e la cesta esattamente dove occorre intervenire”, prosegue Raiano. “L’estrema flessibilità del posizionamento risulta particolarmente vantaggiosa in spazi pubblici o commerciali, in questo modo il cantiere è limitato esclusivamente all’area di ingombro della piattaforma mobile elevabile. L’azionamento ed il controllo avviene direttamente sulla piattaforma di lavoro oppure da terra, tramite gli appositi comandi. Le piattaforme aeree offrono una serie di vantaggi quali: migliorare la sicurezza sul cantiere, l’accessibilità al sito di lavoro e l’efficienza degli interventi strutturali”.

