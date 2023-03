S.S. Lazio e PlanetPay365 lanciano le Gift Card ufficiali del club biancoceleste

Marzo 14, 2023

(Adnkronos) –

I buoni regalo in formato cartaceo saranno disponibili in esclusiva in tutti i Lazio Style della Capitale

Roma, 14 marzo 2023 – Un prodotto ad hoc, pensato appositamente per i tifosi per trasmettere la passione biancoceleste. Grazie alla sinergia tra PlanetPay365 – la piattaforma multiservizi di Planet Entertainment-SKS365 Group – e la S.S Lazio, a partire da oggi le Gift Card fisiche del club biancoceleste sbarcano in esclusiva in tutti i Lazio Style Store della capitale.

Le Gift Card powered by PlanetPay365 saranno disponibili in tagli da 20€, 50€, 100€ e potranno essere utilizzate per acquistare tutti i prodotti ufficiali del club biancoceleste presso i punti Lazio Style Store presenti nella capitale: dalle maglie gara, ai pantaloncini e altri capi di abbigliamento, fino agli articoli per la casa, accessori vari e molto altro ancora.

Il lancio in esclusiva del prodotto Gift Card della S.S. Lazio consolida ulteriormente la sinergia tra PlanetPay365 e il club biancoceleste, iniziata più di un anno fa e che, da allora, ha visto la piattaforma multiservizi impegnata in una serie di progetti in collaborazione con la S.S. Lazio, inclusi quelli legati alla responsabilità sociale. “Dopo il successo delle iniziative solidali sviluppate insieme alla Società, siamo oggi lieti di riservare ai tifosi biancocelesti una nuova sorpresa per il 2023 – ha dichiarato Luca Grisci, Senior Director Commercial Retail di SKS365 -. Il mercato delle Gift Card è in costante espansione, essere il fornitore esclusivo di quelle targate S.S. Lazio ci consentirà di far aumentare considerevolmente la nostra brand awareness sul territorio e di raggiungere nuovi potenziali clienti”.

Entusiasta dell’iniziativa anche la S.S. Lazio che si è dichiarata “soddisfatta di offrire ai propri tifosi, insieme a PlanetPay365, uno strumento innovativo ed esclusivo per donare un regalo a tinte biancocelesti”.

PlanetPay365 è il primo prodotto realizzato da Planet Entertainment, realtà del gruppo SKS365 dedicata ai servizi a valore aggiunto. La piattaforma multifunzionale propone una soluzione tecnologica in grado di dare valore aggiunto agli esercizi commerciali attraverso una vasta gamma di servizi di pubblica utilità, fruibili in modo rapido e intuitivo.