SabioTrader supporta le star del tennis

Luglio 20, 2023

– DUBLINO, 20 luglio 2023 /PRNewswire/ — SabioTrade, società globale di proprietary trading, ha sponsorizzato con orgoglio diversi tennisti durante la recente stagione del torneo di Wimbledon. Il supporto si è esteso a celebrità del tennis sia emergenti, sia già affermate da tempo, come Francisco Cerúndolo, Jasmine Paolini e Sorana Cîrstea.

Realtà nota per l’attività di finanziamento di trader di talento, SabioTrade riconosce l’importanza di supportare le giovani ambizioni in settori altamente competitivi e fornisce loro il carburante di cui hanno bisogno per avere successo sulla scena globale. Che si tratti di trading o sport, SabioTrade investe nei talenti, assistendoli nel loro percorso verso la vittoria, perché il talento dà forma al futuro.

Francisco Cerúndolo

Francisco Cerúndolo, stella emergente del tennis argentino, è noto per i suoi colpi potenti e l’eccezionale gioco di gambe. Famoso per la sua costante scalata in classifica e per le grandi vittorie nell’ATP Tour, Cerúndolo ha mostrato senza paura le proprie abilità contro alcuni dei migliori giocatori del mondo a Wimbledon nel 2023.

Jasmine Paolini

Jasmine Paolini, talento emergente dall’Italia, sta facendo scalpore nel mondo del tennis con le sue eccezionali abilità e la determinazione. Conosciuta per la sua versatilità e agilità in campo, Paolini ha dimostrato un’immensa promessa sia nelle gare di singolo che di doppio.

Sorana Cîrstea

Cîrstea ha ottenuto numerosi trionfi nel corso della sua carriera, tra cui il raggiungimento dei quarti di finale degli Open di Francia e il quarto round degli Australian Open. Durante Wimbledon quest’anno, Cîrstea ha affrontato una formazione di famosi avversari e ha mostrato una prestazione notevole sul campo.

Tutti i giocatori sponsorizzati incarnano valori che risuonano profondamente con quelli della società: determinazione, resilienza e spinta verso il successo. Secondo i rappresentanti di SabioTrade, la sponsorizzazione dei giocatori di Wimbledon, così come la principale linea di business, hanno lo stesso obiettivo: aprire le porte a coloro che hanno il desiderio e la capacità di essere leader nel proprio campo, che si tratti di un campo da tennis o del trading.

Cos’è SabioTrade

SabioTrade è una società di proprietary trading che consente ai trader di tutto il mondo di disporre di conti finanziati da $10.000 a $100.000. Con la sua attenzione al finanziamento di trader di talento e alla fornitura di soluzioni di trading all’avanguardia, SabioTrade mira ad aiutare le persone a prosperare nel mondo della finanza, offrendo il costo di valutazione più basso sul mercato, oltre a molteplici vantaggi.

