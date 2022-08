Sabrina Morelli: ‘Meraviglioso’, il singolo uscito a maggio in un circuito radio di oltre 200 emittenti, scala la classifica dei brani indipendenti più apprezzati

Agosto 12, 2022

(Adnkronos) – Musica, poesia ed eros delineano la figura dell’artista romana, poetessa, scrittrice e speaker radiofonica su Radio Studio 107 Milano

Roma, 12 agosto 2022. Musica, poesia ed eros sono le sfumature che delineano la figura di Sabrina Morelli, poetessa, scrittrice e speaker radiofonica su Radio Studio 107 Milano. Dal recente connubio con il Dj Devid Morrison nasce “Meraviglioso” un brano che, come ha spiegato l’artista, vuole essere una dedica intensa all’amore. Il nuovo singolo, uscito a maggio in un circuito radio di oltre 200 emittenti, raggiunge subito ottime posizioni nella classifica dei brani indipendenti più apprezzati.

Intrigante, sensuale, accattivante, la lirica di Sabrina Morelli è attraversata dal fil rouge dell’erotismo che si snoda con leggerezza, passione e soavità di lessico e fanno di Sabrina una poetessa dell’anima e un’artista poliedrica.

“L’eros è una componente estremamente importante della vita di tutti noi, che rivela del nostro modo di essere molto di più di qualsiasi altro comportamento”, spiega Sabrina Morelli. “Credo che il successo dei ‘like’ non sia solo una questione di numeri come la stragrande maggioranza è abituata a pensare, quanto piuttosto è il riflesso diretto e autentico di una condivisione sentita di emozioni che ci legano e che sgorgano dirompenti dal profondo della nostra essenza. Questi concetti sono raccolti nel libro ‘Io e loro’, posizionato nella classifica Bestsellers Amazon, di cui sono coautrice, insieme ad Antonello di Carlo e Maria Concetta Borgese; un percorso conoscitivo dell’esperienza amorosa, fatta di travolgente edonismo che solo poche cose al mondo sono capaci di donare come l’eros. Emozioni – prosegue – che attraggono il lettore, trasmettendogli un irresistibile desiderio di partecipare al ‘gioco’ dell’amore e della vita”.

La sensualità di Sabrina, talvolta audace per l’evidenza di alcuni riferimenti, è temperata da un contesto comunicativo sempre elegante e misurato. Amante del bello, dotata di una sensibilità spiccatissima e capace di cogliere tutte le sfumature dell’intimità femminile, Sabrina, nel 2019, sceglie i social per comunicare e condividere le emozioni, raggiungendo in pochissimi giorni oltre 1500 visualizzazioni su Facebook e ben 90700 followers su instagram.

“L’eros oggi, troppo spesso e a torto viene travisato, è in realtà un’energia molto potente in grado di far emergere in pieno il nostro ‘io’, facendoci sentire davvero vivi e vitali e portandoci al massimo del bello e del piacere”, ribadisce Sabrina Morelli. “L’eros non è solo celebrazione ardita dell’amore carnale, ma testimonianza di rinascita continua, un’adesione entusiastica e totale alla vita. Di questa forza travolgente ci parla in modo sublime la letteratura classica, e quando poi questa forza sensuale si unisce al vero sentimento, allora possiamo assaporare l’Infinito”.

Dunque un inno alla vita, alla passione e al piacere quello che Sabrina Morelli propone, poetessa dell’energia vitale dell’erotismo e delle infinite sfaccettature della voluttà, proprio per la sua capacità di esplorare i recessi oscuri della sessualità e di rendere visibile l’armonia e la bellezza, con un indubbio grande impatto emozionale.

