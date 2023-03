Saldi primaverili in Europa per EcoFlow: soluzioni energetiche eco-friendly a favore della sostenibilità

Marzo 28, 2023

Via libera alle avventure di primavera con gli sconti a tempo e le soluzioni di energia sostenibili EcoFlow

MILANO, 28 marzo 2023 /PRNewswire/ — EcoFlow, azienda produttrice di soluzioni per l’alimentazione portatile e l’energia rinnovabile, annuncia i suoi Spring Sale dedicati al mercato europeo, a partire dal 27 marzo e fino al 10 aprile. In questo periodo sarà possibile usufruire di sconti fino al 27% sui prodotti innovativi e sostenibili di EcoFlow, tra cui DELTA Pro, pannelli solari portatili, Solar Tracker, Power Kits, e Pannello Smart Home.

La campagna di Spring Sale di quest’anno, attiva sia sul sito EcoFlow che su Amazon, ha come tema il “Farsi avvolgere dalla bellezza della primavera con EcoFlow”, e punta a incoraggiare gli utenti a investire in soluzioni di energia sostenibile per godere appieno della bella stagione.

“Siamo entusiasti di presentare i nostri Spring Sale perché si allineano perfettamente alla mission di EcoFlow: incoraggiare la scelta di prodotti e stili di vita eco-friendly,” commenta Ryan Xing, Head of Europe di EcoFlow. “Offrendo questi sconti esclusivi vogliamo ispirare le persone ad avventurarsi all’aperto, godendosi la bella stagione, e scoprendo le potenzialità delle soluzioni energetiche sostenibili. Il nostro obiettivo è quello di sostenere le persone con gli strumenti necessari per vivere una vita più green e avventurosa”.

Durante gli Spring Sale, i clienti che effettueranno un acquisto sul sito ufficiale EcoFlow riceveranno EcoCredits raddoppiati, da utilizzare come buoni per acquisti futuri.

Tra i prodotti in promozione, un’ampia gamma di soluzioni concepite per bisogni diversi:

1. EcoFlow DELTA Pro: una stazione di alimentazione portatile, versatile e potente, per avere energia di riserva nelle avventure outdoor;2. Pannelli solari portatili: ideali per sfruttare la potenza del sole per ricaricare i device e le stazioni di alimentazione quando si è in viaggio;3. EcoFlow Solar Tracker: una soluzione innovativa per massimizzare la generazione di energia solare, tramite la localizzazione automatica del sole;4. EcoFlow Power Kits: soluzioni complete di alimentazione per diverse applicazioni, inclusi camper e tiny homes.5. EcoFlow Pannello Smart Home: un sistema domestico smart di gestione energetica per ottimizzare i consumi e ridurre i costi di utilizzo.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di EcoFlow: https://it.ecoflow.com/

Informazioni su EcoFlow

EcoFlow è un’azienda leader nel settore delle soluzioni energetiche ecocompatibili con la vision di fornire energia a un nuovo mondo. Sin dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow si pone l’obiettivo di diventare un compagno affidabile e fidato in fatto di energia per persone e famiglie in tutto il mondo, offrendo soluzioni accessibili e rinnovabili dedicate alla casa, all’outdoor e agli spazi mobili. Oggi, EcoFlow ha sedi negli Stati Uniti, in Germania e in Giappone, con oltre 2 milioni di utenti in oltre 100 mercati in ogni parte del mondo.Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di EcoFlow: https://it.ecoflow.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2039762/image_5016319_22827826.jpg

