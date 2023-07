Salento Restauro: “ristrutturare casa in soli sei mesi oggi è possibile”

Luglio 17, 2023

(Adnkronos) – I vantaggi di rivolgersi ad aziende chiavi in mano che lavorano in partnership con tutti i fornitori coinvolti nel progetto di ristrutturazione

Lecce, 17 luglio 2023. Ristrutturare un immobile è una necessità sempre più frequente sia per chi vuole rendere dei vecchi ambienti più moderni e funzionali alle proprie esigenze, sia per chi lo sfrutta come un vero e proprio investimento. Tuttavia, il progetto di rinnovare in particolare una casa, si rivela spesso un’operazione lunga e faticosa che richiede l’intervento di svariati esperti. Ed ecco allora la fase più delicata: scegliere professionisti non solo qualificati ma anche rispettosi dei tempi di consegna pattuiti.

“La tempistica di una ristrutturazione dipende da diverse variabili, una di queste è legata alla scarsa collaborazione fra i tecnici coinvolti nel progetto, che il più delle volte determina ritardi nella consegna. Affidarsi ad un’azienda chiavi in mano in cui i vari esperti lavorano come in una catena di montaggio, è l’unico modo per ottenere il massimo risultato nel minore tempo. Così facendo, se il committente che si appresta a ristrutturare una vecchia casa ha le idee chiare in merito a stili d’arredo, decorazioni, finiture, è possibile consegnare l’immobile riqualificato anche in soli sei mesi. È quanto dichiarato da Alessandro De Pascalis, titolare di Salento Restauro, azienda edile specializzata in ristrutturazioni di case e appartamenti, presente sul mercato salentino da oltre 25 anni.

“Scegliere imprese qualificate significa affidarsi a un team di professionisti che lavorando in squadra, fanno capo ad un unico referente e a consolidate partnership con tutti fornitori necessari alla realizzazione del lavoro: architetti, interior designer, impiantisti, ingegneri”, è quanto aggiunge il titolare di questa storica azienda salentina specializzata in edilizia pubblica e privata, che fornisce supporto in ogni fase del progetto: tinteggiatura pareti, sostituzione pavimenti, porte, infissi, impianti, servizi igienici e molto altro.

Nella riqualificazione di un immobile, altro aspetto su cui bisogna prestare massima attenzione è l’efficientamento energetico e l’utilizzo di materiali edili ecosostenibili: “fornire consulenza tecnica sull’utilizzo di materiali ed impianti ecosostenibili che rispettino persone e ambiente, come le fonti rinnovabili o le vernici atosicche a basso impatto ambientale, è un altro importante servizio di cui dispongono aziende chiavi in mano, come la nostra. In Salento Restauro contiamo sul supporto di una rete di fornitori altamente specializzati sul tema delle ristrutturazioni in ottica green con particolare attenzione all’utilizzo di impianti fotovoltaici, conclude il titolare della storica azienda salentina con sede a San Cesario di Lecce, che fra gli altri servizi dispone anche di noleggio ponteggi.

CONTATTI: https://www.salentorestauro.net/