San Carlo Tofas, case funerarie a impatto zero sui costi del funerale

Ottobre 3, 2023

(Adnkronos) – Strutture all’avanguardia a Caravaggio, Pandino, Spino d’Adda, Crema e Soncino: luoghi dignitosi e riservati con l’obiettivo di accogliere le famiglie che attraversano un lutto

Bergamo, 3 ottobre 2023.Un luogo di amore, solidarietà e raffinatezza affinché coloro che vivono il lutto possano sentire la carezza e il sostegno dei propri cari: è questo il fil rouge che lega le cerimonie all’interno delle case funerarie, delle case del commiato e delle camere ardenti di Caravaggio, Pandino, Spino d’Adda, Soncino e Crema messe a disposizione dalla agenzia funebre San Carlo Tofas tra le province di Bergamo e Cremona. Ambienti eleganti, raccolti e riservati pensati per venire incontro alle esigenze dei parenti, con l’obiettivo di accogliere le persone in uno dei momenti più difficili della vita in un luogo dignitoso dove poter dare l’estremo saluto al proprio caro, ricordando insieme a famigliari, conoscenti e amici i momenti di vita trascorsi insieme.

«Le case del commiato non sono solo una tendenza del momento ma si stanno integrando piano piano, anche nelle realtà più piccole – spiega Paolo Sassi, titolare dell’agenzia insieme alla sorella Vera -. Nella concezione ideologica del funerale, scegliere la sala del commiato non crea un distacco tra casa, famiglia e defunto, ma si propone come valore aggiunto per onorarne il rito funebre e senza aggravare il costo del funerale. Per i nostri clienti, infatti, il servizio viene dato in forma gratuita al prezzo di un funerale tradizionale. Le nostre case funerarie sono luoghi accoglienti che sprigionano intimità e famigliarità dove potersi raccogliere in tranquillità perché crediamo che sia importante anche il luogo dove si svolge la veglia funebre e ci proponiamo in modo che il dolente si senta sempre a proprio agio». «Le nostre case funerarie dispongono di ampie e moderne sale, tutte arredate in uno stile elegante e raffinato, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie – prosegue Paolo -. La climatizzazione, la connessione wi-fi cosi come il ristoro sono pensati per rendere l’esperienza più confortevole».

«La nostra mission è far si che chi vive i nostri ambienti si senta coccolato come in un hotel di charme e allo stesso tempo accolto come se fosse a casa propria – aggiunge Vera -. In quest’ottica, attuiamo dei piccoli accorgimenti come quello di lasciare caramelle, cioccolatini, acqua e caffè sempre a disposizione dell’utente. Siamo consapevoli di non poter rendere meno doloroso il momento del lutto, ma in questo modo cerchiamo di rendere più lieve il cammino che affrontiamo quando ci troviamo a dover dare l’ultimo saluto ad una persona cara».

Contatti: https://www.onoranzefunebrisancarlotofas.com/