San Valentino: 100% di sconto per gli innamorati di Moby e Tirrenia che viaggiano in coppia

Febbraio 13, 2023

Milano, 13 febbraio 2023. San Valentino è la Festa degli innamorati, che con Moby e Tirrenia sono anche e soprattutto gli innamorati del piacere di navigare verso le spiagge più belle di Sardegna, Sicilia e Corsica. Innamorati della comodità e della flessibilità degli orari e delle destinazioni delle navi delle due compagnie. Innamorati della straordinaria qualità dei servizi di bordo, a partire dalla ristorazione, sempre contraddistinta da stagionalità e freschezza degli ingredienti. Innamorati delle offerte che rendono ancora più conveniente viaggiare con Moby e Tirrenia.

E così per San Valentino arriva una nuova promozione che prevede uno sconto del 100 per cento per ogni passeggero che accompagna un adulto pagante. Lo sconto è valido per chi prenota da oggi al 14 febbraio – che è il giorno di San Valentino, festa degli innamorati per l’appunto – un viaggio da effettuarsi da oggi al 30 settembre per Sardegna, Sicilia o Corsica per le corse di Moby e sulla Napoli-Palermo-Napoli di Tirrenia. Sulla Genova-Porto Torres-Genova e Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia di Tirrenia invece i viaggi con lo sconto si potranno effettuare dal primo giugno al 30 settembre.

La prenotazione del secondo adulto pagante dovrà essere contemporanea a quella del primo passeggero, che godrà dello sconto del 100 per cento, al netto di tasse, diritti e competenze, sulla tariffa di passaggio ponte, fatta salva ovviamente la disponibilità di posti riservati all’iniziativa e la possibilità di acquistare anche poltrone e cabine. Non bastasse, sono pronte a farvi innamorare ancora di più le nuove navi in arrivo nel 2023: Moby Fantasy e Moby Legacy, i due traghetti più grandi e green al mondo, che cambieranno il concetto stesso di viaggio da e per la Sardegna assicurando standard d’eccellenza da nave da crociera. Insomma, ancora una volta Moby e Tirrenia fanno amare la vacanza che inizia dal viaggio. A San Valentino e non solo.

Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, da cinque generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa circa 6000 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, isola d’Elba e Arcipelago Toscano con 40 navi, con circa 41.000 partenze per 33 porti.

I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata insignita della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2017. Al gruppo Onorato fa capo anche una flotta di 14 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l’Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM autostrade del Mare Srl ed è azionista del terminal crociere Porto 2000.