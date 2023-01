San Valentino, da Hard Rock Cafe® l’amore è musica e magia

Gennaio 31, 2023

(Adnkronos) – Nei cafe di Firenze, Roma e Venezia dal 9 al 15 febbraio disponibili piatti e drink da condividere con la persona amata e per la serata del 14 musica dal vivo, show di illusionismo e giochi di prestigio.

Firenze, Roma, Venezia 31 gennaio 2023- Se la musica è la lingua dell’amore, allora c’è solo un posto dove festeggiare San Valentino: all’Hard Rock Cafe! Nella giornata di martedì 14 febbraio i Cafe di Firenze, Roma e Venezia offrono un’esperienza da sogno a tutti gli innamorati piena di cuori, musica, magia, piatti e drink speciali pensati apposta per San Valentino.

A stupire gli ospiti dell’Hard Rock Cafe di Firenze in via De’ Brunelleschi ci pensa il mago, illusionista e prestigiatore Francesco Micheloni che la sera del 14 febbraio a partire dalle 20.30 proporrà in un coinvolgente show “Tutta la magia di San Valentino” giochi di illusionismo e trucchi pensati apposta per incantare e emozionare le coppie di innamorati.

“I call it magic when I’m with you…” ancora magia nel cafe di via Venetoa Roma con il romanticismo delle canzoni dei Coldplay che saranno le protagoniste a partire dalle 21.00 della serata di San Valentino grazie ai Talk, tribute band del celebre gruppo rock britannico guidato da Chris Martin. La tribute band romana composta da Francesco Polucci, Matteo Ferrera, Riccardo Campolini, Marco Novielli e Mauro Lopez è una delle poche in Italia a riprodurre più fedelmente lo show dei Coldplay grazie al sound, all’ausilio di scenografie, video/immagini live, costumi e braccialetti luminosi che portano il pubblico a immergersi nel mondo del famosissimo gruppo inglese.

Nella romantica cornice di Bacino Orseolo l’Hard Rock Cafe di Venezia propone a partire dalle 21.00 la live music con il duo acustico Ten Minutes Late e le loro emozionanti acoustic cover. Due chitarristi, due voci, quella di Giulia Tonini e Francesco Ferrari, due esperienze musicali splendidamente in sintonia tra loro. Un’effettistica mirata e una loop station gestite con esperienza, rivestono ogni brano di caratteristiche sempre diverse, ricercate e particolari.

Nel San Valentino firmato Hard Rock non può mancare il gusto, i tre cafe di Firenze, Roma e Venezia hanno pensato, infatti, a un piatto e a un drink speciali dedicati alla festa degli innamorati disponibili dal 9 al 15 febbraio: la Strip Steak Scampi tradizionale ricetta newyorkese con bistecca di manzo grigliata ricoperta di salsa agli scampi e gamberi grigliati e servita con fagiolini e purea di patate, in abbinamento il Flirtini cocktail divertente e provocante drink a base di Vodka, fresco aroma di limone, top di ananas e Chambord e a completare Piccini Venetian Dress Prosecco Rosè. Alle coppie che ordinano lo speciale menù di San Valentino Hard Rock regala i suoi celebri anelli, non quelli di fidanzamento, ma un piatto di croccanti Onion rings.

