Sanav protagonista alla festa dell’ambiente di Benevento

Giugno 30, 2023

(Adnkronos) – Il messaggio di Sanav: buone pratiche per un’economia sostenibile a partire dalle giovani generazioni

Napoli, 30 Giugno 2023. La Festa dell’Ambiente a Benevento ha visto la partecipazione di diverse organizzazioni e aziende impegnate nella promozione del rispetto per l’ambiente e la salvaguardia dell’ecosistema. Tra i protagonisti di questo importante evento si è distinta Sanav, l’azienda con sede a Ponte Valentino premiata per il suo impegno nel settore ambientale. L’iniziativa è stata organizzata da ASIA Benevento in collaborazione con il Comune di Benevento.

Durante la manifestazione, Sanav ha voluto rendere omaggio agli studenti delle scuole della città che hanno partecipato all’evento, regalando loro mille borracce ecosostenibili. Un gesto che ha voluto sottolineare l’attenzione dell’azienda per il tema del rispetto dell’ambiente, verso il quale vuole sensibilizzare le nuove generazioni, e la sua volontà di promuovere l’uso consapevole delle risorse naturali.

La mission di Sanav si è incentrata negli anni proprio attorno alla tematica della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema italiano. L’azienda si occupa infatti di gestione, trattamento e depurazione dei rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi. Queste attività virtuose si caratterizzano per il loro basso impatto ambientale, grazie all’attenzione costante all’innovazione tecnologica. Un key player a livello nazionale dunque, impegnato da sempre ad utilizzare le migliori tecniche disponibili in commercio e a gestire in modo razionale le risorse naturali, garantendo efficienza energetica e riducendo al minimo l’impatto ambientale delle sue attività.

La presenza di Sanav sul territorio sannita rappresenta ad oggi un impegno concreto non solo per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ma anche per il tessuto socioeconomico della regione. L’azienda opera con un team di eccellenti professionisti, tra cui ingegneri, chimici, biologi e tecnici altamente qualificati, tutti impegnati a vario titolo nella tutela dell’ambiente e nella creazione di economie virtuose indirizzate al riciclo della materia prima. La partecipazione di Sanav alla Festa dell’Ambiente rappresenta quindi un riconoscimento all’eccellenza aziendale, ma è anche un importante spartiacque per un’azienda che ha fatto dell’ambientalismo la sua filosofia costitutiva, mettendo sempre al primo posto l’interesse del territorio e della comunità in cui opera.

Sanav rinsalda dunque i suoi legami con la comunità locale e le regioni del centro Italia e continua a distinguersi per la sua costante ricerca di soluzioni innovative e per la volontà di adottare tecnologie all’avanguardia nel campo del trattamento e del recupero dei rifiuti. Questo approccio ha consentito all’azienda di essere allineata agli standard più elevati in materia di sostenibilità ambientale e di fornire servizi efficienti ed ecocompatibili meritevoli delle più importanti certificazioni in materia di sostenibilità e qualità del lavoro (è il caso della certificazione ISO 9001 e della ISO 14001 ed EMAS).

All’interno della manifestazione svoltasi a Benevento è emerso come l’azienda italiana Sanav rappresenti un esempio virtuoso di come si possa coniugare il proprio successo imprenditoriale con l’impegno per la tutela dell’ambiente e della comunità. Il premio ricevuto durante la Festa dell’Ambiente ha inorgoglito lo staff di Sanav e la sua dirigenza, ben consapevole di essere sulla strada corretta per continuare ad essere un punto di riferimento macro territoriale per quanto riguarda la sostenibilità aziendale e la creazione di cicli virtuosi di economia sostenibile a partire dalla gestione del rifiuto.

